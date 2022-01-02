元旦連假取締酒駕疏導交通　永康警服務眾神全方位勤務部署

▲台南市永康分局元旦連假期間，加強取締酒後駕車，針對大灣、永康交流道及重要道路全力疏導，主動協調會活動，再創優質宮廟文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局元旦連假期間，加強取締酒後駕車力道，並針對大灣、永康交流道及重要道路全力疏導，另1月1日適逢永康區大灣南巡宮聯合36間宮廟，舉辦擴大普渡活動，主動協調，再創優質宮廟文化，可謂治安、交通及服務，全方位勤務部署。

永康分局指出因應聖誕節及元旦連假跨年等活動，自2021年12月24日至2022年1月2日為期10天，加強取締酒後駕車專案勤務，統計至1月1日止，9天計取締酒後駕車26件，其中移送公共危險罪21件、行政裁罰4件、拒測1件，另針對大灣交流道、永康交流道及重要道路等14處，編排交通疏導崗，加強疏導交通，元旦連假期間，未有交通壅塞情事，更統計連假期間3天A2交通事故，相較去年同期，減少17件，有效防制交通事故之發生，保障民眾生命、財產安全。

永康分局表示，大灣南巡宮建廟12年以來，第1次舉辦建醮大典，祭典一連10天，1日晚間更聯合36間宮廟舉辦普渡活動，由於普渡活動影響大灣東路、南興路及民族路周邊交通，台南市警局局長方仰寧於12月31日，特地至大灣派出所，關心勤務執行情形並慰勉員警，另本次勤務除有廟方志工協助交通外，永康分局也針對交通加強疏導與管制，並對於活動周遭防竊作為，深入規劃勤務，同時也感謝市民朋友能遵循警方人員引導配合改道，擴大聯合普渡活動能圓滿落幕，無暴力服務眾神，再現優質宮廟文化。

元旦連假期間即將結束，永康分局2022年才剛開始，永康分局仍會持續堅守崗位，竭盡全力疏導交通，加強酒後駕車取締與宣導，更會以優質的宮廟文化服務眾神，連假期間感謝民眾對於警察的支持與鼓勵，永康分局賡續針對易發生酒駕違規路段、時段，提高執法密度與強度，確保民眾的交通安全，共同營造安全舒適的居住環境。