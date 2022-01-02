「藍波」3度越獄居民嚇爆！前傭兵變最強逃犯　躲叢林9個月抓不到

▲西班牙63歲逃犯查孔（Alfredo Sánchez Chacón）至今已經成功越獄三次，現在仍然在逃中。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

西班牙西北部一個小鎮出現被判有謀殺罪的危險逃犯，他不僅多次越獄，而且還擁有豐富的野外求生技巧，因此有了「藍波」的綽號，當局遲遲未能將他緝捕。據信，「藍波」現在就住在小鎮附近的樹林中，絕望的居民只好聯合起來，自組巡邏隊，希望能發現他的蹤跡。

Alfredo Sánchez Chacón es el más célebre de los discípulos de Rambo en #Galicia, cuyos montes convirtió en su particular Vietnam



Con un largo idilio con #Lugo, se fugó de Monterroso y ahora la Guardia Civil cree tenerlo casi localizado en O Eume https://t.co/1SlW8Wfl9u — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) December 30, 2021

根據《衛報》、《每日野獸報》報導，西班牙63歲逃犯查孔（Alfredo Sánchez Chacón）曾經是一名西班牙軍團的傭兵，因1996年犯下的謀殺罪而被判處監禁至2025年才刑滿，但他今年3月被獲准外出一天後卻沒有返回監獄，至今仍然處於逃獄狀態。

據信，查孔如今躲在距離監獄105公里的加利西亞自治區小鎮蓬特德烏梅（Pontedeume），因為居民家中的啤酒、餅乾和肉類曾莫名消失，還有一名住戶聲稱自己目睹一個男人半夜在偷翻冰箱。上周，一名獵人表示，他在附近樹林的臨時營地看到了和查孔特徵相似的男子，更加劇了人們認定失竊事件與查孔有關，加上警方遲遲無法將他追捕，8名居民宣布自組巡邏隊在附近搜索查孔的行蹤。

Alfredo Sánchez Chacón, el 'Rambo' gallego encarcelado en Monterroso por asesinato, lleva una semana en paradero desconocido https://t.co/eT8mBwwkYt — Faro de Vigo (@Farodevigo) April 1, 2021

事實上，查孔先前就曾2度越獄，第一次是在1999年，他趁著獄警將注意力放在其他受刑人身上時，把幾張床單綁成一條長繩索，從窗戶垂降逃到監獄牆外，當時他逃亡了2年多，藏身在西班牙北部的濃密叢林中。第二次逃獄則是在2001年，儘管當時只逃了25分鐘就被捕，但查孔今年已63歲竟然又第三度成功越獄，且已超過9個月，當地媒體因此稱呼他是「加利西亞的藍波」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》