西班牙火山連爆70天！岩漿每秒挺進1公尺　狂吞343萬坪土地畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙位於拉帕爾馬島（La Palma）的活火山老昆布雷（Cumbre Vieja）自9月19日開始爆發後，70多天來未曾停歇。目前火山噴出的熔岩正以每秒1公尺的速度吞噬地面，覆蓋了300多萬坪土地，造成近2700座建築和農田被摧毀，6000多名災民流離失所。

▲西班牙老昆布雷活火山爆發，下同。（圖／路透）

A new lava flow began coming from the active Cumbre Vieja volcano on La Palma on Thursday. The new flow is moving at 600 meters/hour, destroying dwellings and burning trees in its path [read more: https://t.co/gFMc4Ylr55] [clip by Stavros Mel, IGN Spain] pic.twitter.com/S1nLQoysX8 — Massimo (@Rainmaker1973) November 26, 2021

綜合外媒報導，老昆布雷火山自9月開始爆發以來，火山活動一直未曾停歇。迄今為止，人們仍可從鳥瞰圖見到，火山的頂部又出現了一個新的火山口，炙熱的熔岩自地底湧出，再以每秒1公尺的速度流到地面，覆蓋了當地1134公頃（約343萬坪）的土地，導致至少3個城市受影響。

Lava from the Cumbre Vieja volcano in Spain’s La Palma island continues to flow rapidly, engulfs more homes pic.twitter.com/Ee6saBbA7f — Reuters (@Reuters) November 30, 2021

統計顯示，自火山爆發以來，岩漿已損壞近2700座建築，多個農田、香蕉園和酪梨園，更造成6000多名災民流離失所，就連古蹟也可能受到威脅。從政府發布的衛星圖來看，島上一座老教堂目前距離正流向大西洋的熔岩流只剩1公里，隨時會被摧毀。

儘管不少人認為，火山爆發會在近期慢慢停止，但專家們在上週發現了更活躍的火山活動，因此他們認為，老昆布雷火山這一次的噴發極有可能會超越1646年噴發了84天的特胡亞火山（Tehuya），成為當地近500年來最長的一次火山爆發。

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