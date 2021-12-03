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《天才達利展》2022磅礡登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點

生活中心／綜合報導 

2022最受矚目的藝術大展「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」，即將在1月1日於中正紀念堂2、3展廳盛大開展！本次展出作品全數來自西班牙達利戲劇博物館，百幅作品真跡總價超過27億，展覽將帶領觀眾一同遊歷達利的傳奇一生；從青少年的啟蒙時期到老年對自身宗教觀的作品詮釋，以及他對科學發展的好奇、對舞台劇設計的迷戀進而創作的跨時代巨作，這些不為大眾熟悉的「真實達利」，都將在臺灣首次於展覽中呈現！

▲《天才達利展》2022盛大登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點。（圖／時藝多媒體提供）

▲藝術大展「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」，即將在1月1日於中正紀念堂盛大開展。

達利曾說「我和瘋子的唯一區別，在於我不是瘋子。我和人類的唯一區別，在於我是瘋子」，他的超現實想像並非憑空而出，在無數的實驗與鑽研中，他的創造力來自於對於藝術、科學、哲學的深刻的理解，持續不斷的找尋事實中的現實並「超越」現實。

▲《天才達利展》2022盛大登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點。（圖／時藝多媒體提供）

▲展場設計將充滿超現實奇幻感。

盤點本次展覽必看五大重點：

重點1：超現實大師繪《神曲》詩篇，全系列一百幅作品首度來臺展出！

達利花費近 10 年研究創作但丁《神曲》(Divina Commedia) 詩篇，全系列一百幅作品首度來臺展出！帶領觀眾自達利的視角，與但丁共遊詩篇中地獄 (Inferno)、煉獄 (Purgatorio) 及天堂 (Paradiso)。

 ▲《天才達利展》2022盛大登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點。（圖／時藝多媒體提供）

▲展覽作品《神曲》墮落的天使 l_ange déchu Lucifer。

重點2：經典軟時鐘符號作品首次來臺展出！

達利作品中最具代表的性的符號即為「融化的時鐘」，觀眾可以從本次展覽展出之《尋找第四度空間》以及《「膨脹」。50種魔術繪畫秘訣》等作品中看見它的身影。

▲《天才達利展》2022盛大登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點。（圖／時藝多媒體提供）

▲展覽作品《瘋子崔斯坦》設計圖 Project for Mad Tristan。

重點3：達利X迪士尼動畫短片《命運》全片臺灣首映！

達利與迪士尼合作動畫短片《命運》（Destino）─敘述了古希臘神話的時間之神柯羅諾（Chronos）與一名凡間女子墜入愛河的故事，本片曾獲得2013年奧斯卡最佳動畫短片獎提名。

重點4：從達利作品看見《編織女》與《侍女圖》！

維拉斯蓋茲 (Diego Velazquez) 與維梅爾 (Vermeer van Delft) 皆為達利仰慕與崇拜的對象，觀眾可以在展覽中，透過達利臨摹與重新詮釋，欣賞到世紀繪畫大師的經典名作。

▲《天才達利展》2022盛大登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點。（圖／時藝多媒體提供）

▲展覽作品-無題：繼維拉茲蓋斯的《 侍女圖 》Untitled After Las Meninas by Velazquez。

重點5：經典「梅維斯廳」將於展覽現場重現！

授權重製西班牙達利戲劇博物館定點裝置如「梅維斯廳 (Mae West room)」、「倒映畫裝置 (Le Crane)」等作品，除了畫作真跡外，更完整享受天才達利對於藝術裝置創作無與倫比的魅力。

由時藝多媒體與西班牙達利基金會 (Fundació Gala-Salvador Dalí) 主辦、中國信託商業銀行為主要贊助的「瘋癲・夢境・神曲-天才達利展」展期自2022年1月1日至4月13日，預售票販售進入倒數階段，觀眾搶先購買預售票除獲得最佳優惠外，也可避免展覽現場購票排隊人潮！開館時間為每日10:00至18:00，展覽現場將配合衛生福利部疾病管制署發布之最新消息滾動式調整展覽規則，更多展覽資訊請搜尋臉書「天才達利展」，或上時藝多媒體官方網站https://www.mediasphere.com.tw/獲得更多展覽資訊。

▲《天才達利展》2022盛大登場！百幅作品真跡超過27億　盤點必看5重點。（圖／時藝多媒體提供）

▲《天才達利展》展期自2022年1月1日至4月13日，觀眾搶先購買預售票除獲得最佳優惠外，也可避免展覽現場購票排隊人潮！

【展覽資訊】
 展覽名稱：瘋癲．夢境．神曲－天才達利展
展覽地點：國立中正紀念堂一樓 2、3廳（100台北市中正區中山南路21號）
客服專線：02-6616-9928 (客服時間：11:00～18:00)
展覽日期：自2022年1月1日(六)至4月13日(三)止，週一不休館
休館日期：1月31日(除夕)、2月1日(初一)、2月28日(二二八紀念日)
參觀時間︰10:00-18:00，17:30停止售票及入場。
主辦單位：Fundació Gala-Salvador Dalí、時藝多媒體傳播股份有限公司、揆眾展覧事業股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司
協辦單位：國立中正紀念堂管理處、Chizhi
主要贊助：中國信託商業銀行
媒體協辦：城市美學新態度、雅痞書店

【預售票連結】販售時間至12/31 (聯票販售至12/17)
◾預售套票組https://lihi1.cc/l8KIi
◾預售單人票、達利慕夏雙展聯票https://lihi1.cc/Dt7Bz
其他售票通路：ibon售票系統、全家FamiPort、KKday、博客來售票網、udn售票網、KKday
*刷中信卡（含簽帳金融卡，不含中信AE卡）網路購買預售單人票及「達利X慕夏聯票」皆可享95折優惠價；於5月25日以前購票的觀眾，仍可持已購買的票券於新展期入場！

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