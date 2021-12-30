通緝犯逃亡3年！因疫情寸步難行「誇張暴肥」崩潰自首：高血壓了

▲杭州男子逃亡3年崩潰自首。（圖／翻攝自杭州公安）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一42歲武姓男子24日在妻子的陪同下，向公安機關投案自首。他因騙取他人錢財2018年遭警方通緝，疫情爆發後因為不敢用身分證，不能用健康碼，因此「寸步難行」，過著「看似自由實則禁閉的生活」，在家人的勸說下，他選擇在平安夜自首，換取內心的平靜。

武男自首時，當時主力偵辦的警員朱恒拿著3年前的資料照片，和眼前的壯漢比對，發現3年前武還是一名清瘦，戴眼鏡的文靜男子，現在卻發福不少。武男則稱，「這幾年出不了門，自然是這樣了.......。」

今年42歲的武男，在2016年9月至2018年3月期間，以一間投資管理有限公司為據點，透過民間高利貸方式，騙取、敲詐勒索被害人錢財。2018年3月，警方正式立案，派出所和濱江刑偵大隊組成專案組，將武男公司大部分員工一網打盡，其中多半是武男的親友，但武男卻逃離了杭州，不知去向。

朱恒提到，武男在逃亡後就扔掉手機，也沒有後續搭乘大眾交通運輸工具的紀錄，捉捕難度很高，但事情在疫情爆發後有了變化。

武男在逃亡後躲在江蘇某小縣城，隱姓埋名，不敢用身分證，不敢用手機，在路上看到員警就緊張，每天過得提心吊膽。武男表示，自己「一開始躲在鎮裡，後來覺得人太多，就又逃到山上的小村子裡」。

一開始他都還能忍受這樣的生活，在疫情爆發後，武男因為不能用健康碼，不能出門，才讓武男開始真正有些崩潰。他因為沒有健康碼寸步難行，過著看似自由實為禁閉的生活，內心也因為恐懼開始失眠，也因為長期待在家裡不敢出門，過去清瘦的他迅速超重，更因此得到了高血壓。

12月中旬，武男從江蘇聯繫了妻子，表達了要自首的想法。最終，武男和妻子約定了一個中間點見面，後一路驅車前往杭州長河派出所，在平安夜自首換取內心的「平靜」。