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SpaceX火星移民夢！　專家警告：外太空恐上演「人吃人」慘劇

▲▼太空人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲專家警告，人類若想在火星等其他星球建立基地，可能會出現「太空人吃太空人」的恐怖狀況。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

回顧2021年太空科技取得大幅進展，不僅NASA成功發射最新的韋伯太空望遠鏡，民間企業也頻頻試射載人火箭，SpaceX執行長馬斯克更曾表示，希望在有生之年移居火星。不過，現有科學家警告，如果人類夢想在火星等其他星球建立基地，只要出現差錯或失控，就可能釀成「太空人互相殘殺」、「人吃人」的悲劇。

▲▼毅力號火星岩石。（圖／翻攝自NASA）

▲毅力號火星探測器拍攝回傳的火星照片。（圖／翻攝自NASA）

根據《都市報》、《太陽報》報導，當人類試圖在火星甚至更遠的星球居住時，科學家面臨著許多問題，例如太空旅行是否會讓人衰老、物資供應能夠維持多久等。專家表示，在火星建立人類基地，其疾病、可持續性的食物與自給自足是必須解決的幾個要素，因為來自地球的援助物資可能需要數年的時間才能抵達。

英國愛丁堡大學天體生物學教授科克爾（Charles Cockell）表示，氣候危機可能導致地球變得不適合居住，這是人類建立外星「殖民地」的災難性理由，但如果外星基地的農業系統出現危機、農作物歉收，人類將可能重蹈170多年前富蘭克林（John Franklin）北極探險隊的「同類相殘」慘況。

英國富蘭克林爵士率領的探險隊在1845年搭乘2艘船前往北極海，儘管他們帶了許多當時最新技術的罐頭食品，但經歷不斷迷航、擱淺，船員們最終互相殘殺、吃人肉求生。科克爾說，歷史的經驗顯示，即使有最好的技術，孤立的人類群體也會很快退化成同類相食的動物，「如果你把一群人放在木衛四（木星的一顆衛星）上，就會開始出現問題，植物生長模組崩潰，若無其他生存方式，他們就會吃掉彼此。」

波特蘭州立大學人類學教授史密斯（Cameron Smith）表示，在外星生存糧食供應是關鍵問題，該做的第一件事就是建立真正良好的農業系統，並投入大量儲備食物。不過，史密斯不敢斷定人類會自相殘殺，他舉了烏拉圭橄欖球隊1972年遭遇墜機空難時，生還者雖然吃了人肉充飢，但範圍只限於那些已經死亡的人，他認為人類面臨極端困境仍可以選擇積極或消極的方式應對。

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