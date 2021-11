毅力號首次曝光火星岩層樣本　推算37億年前有湖泊

▲毅力號近距離觀察火星表面。(截自NASA's Perseverance Mars Rover推特)

實習記者徐敬璇/綜合報導

NASA的火星探測器「毅力號」(The Perseverance rover)工作有新進展,在近日的任務中取得火星隕石坑碎片樣本,讓科學家得以研究火星過去的生成歷史,還能推測未來移居火星的可能性。

據CNN報導,原先在進行任務的毅力號,自10月2日起,受到太陽會合期(太陽位於地球和火星之間)的信號干擾而通訊中斷,於10月19日才重新展開對火星的調查。

據報導,毅力號從10月25日開始,便把火星南部Séítah地區的岩石視為重點調查區域,並用漫遊車機械臂上的研磨工具刮岩石表層,將過程照片回傳地球,成功立下人類首次目睹火星岩石內部構造的里程碑。

經研究後發現,採集回來的岩石樣本就像是未受破壞的古老時間膠囊,裡面所含有的礦物質量,能回推出火星在37億年前的地表上曾有過湖泊,也可以讓科學家研究當時的氣候情況及岩石生成歷史,進而推算出未來人類移居火星的可能性。

據了解,毅力號是NASA向火星發送的第5輛漫遊車,可以駛進隕石坑、沙丘和斜坡,主要任務是採集火星的岩石和泥土樣本,並在今年2月18日成功登陸火星。

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.



