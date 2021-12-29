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陸2021十大事件（下）：太空人登天和核心艙、第三份歷史決議出爐

▲神舟十三號兩太空人完成出艙任務。（新華社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸2021年在新冠肺炎變種病毒疫情反覆襲擾下，完成中共建黨百年慶祝大會，六中全會也順利舉行，並通過第三次歷史決議，擘劃下個百年的新目標。在社會發展上，教育雙減政策的推行，改變原有補教業野蠻生長的情況；太空站天和核心艙啟用後，加速大陸布局太空時代的腳步。鄭州百年一遇的暴雨，292人遇難、超1400萬人受災，造成大陸今年最慘重災情。

（一）自主太空站天和核心艙啟用　祝融號登陸火星揭秘烏托邦平原

大陸2021年全力投入太空探索行列，各式火箭衛星井噴式發射，此外，大陸首座太空站天和核心艙也正式啟用。透過神舟12號及13號載人太空船，目前已有兩批6名太空人在天和核心艙進行科學研究及調試，41歲的女太空人王亞平也成為大陸首個登上太空站及在太空漫步的女性，預計2022年4月才會返回地球。

太空站的順利啟動，將大陸太空探索領域推至新高點，首個火星探測任務也同步展開。天問一號探測器搭載著「祝融號」火星車於5月15日成功登陸火星北半球的烏托邦平原，將和軌道探測器同時進行探測任務。祝融號火星車表面探測進行100天，共向南行駛1.064公里，探測期間傳回火星樣貌高清照片並蒐集各項數據供科學家分析研究。

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

（二）中共第三份歷史決議出爐　確立習近平核心地位邁向下個百年

中共六中全會結束後，第三份歷史決議如外界預期的正式出爐。這份名為《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，內容主要總結毛、鄧、江、胡四代領導人的歷史經驗，細數中共中央總書記執政以來的政績，以及推進中華民族偉大復興大業的目標。

中共第三份歷史決議還以「兩個確立」，即黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位及確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，成為中共中央總書記習近平在推動下個百年奮鬥目標的堅實基礎。

▲香港立法會選舉,開票,投票。（圖／CFP）

（三）陸人大表決通過完善香港新選制　改制後首屆立法會選舉投票率達3成

大陸全國人大13屆第四次會議通過完善香港特區選舉制度的决定，將愛國者治港的概念貫徹到選制之中，藉此維護國家主權、安全、發展利益及維護香港憲制秩序。立法會新制由上屆的70席、兩大板塊，一半地區直選、一半功能組別；增加為90席、3大板塊，40席選委會、30席功能組別及20席地區直選席位。

香港立法會於12月19日進行改制後首場選舉，10個投票區直選席位有超135萬人投票，投票率30.2%創下香港回歸後新低。特首林鄭月娥在選後信心喊話，她表示，只要在正確軌道繼續走下去，相信可實現普選行政長官的目標，並且未必需要很長時間。

▲共富，中產階級，鄉村，教育。（圖／CFP）

（四）教育雙減政策減輕學生負擔　補教業大洗牌轉型求生

大陸推出「雙減」政策以規範校外培訓（包括線上培訓和線下培訓）及有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。政策公布後，不符規定的補教業遭到重創，不少經營數十年的補習班、課輔班面臨轉型問題，部分知名補教業應聲而倒，使整個業態重新洗牌。
雙減政策的核心在於「作業」，尤其是課後作業。由於在大陸義務教育階段有許多替學生減負的措施行之有年，反而成為課後輔導或校外負擔增加的主因，因此，不僅家長被要求禁止檢查功課，聯課後輔導或才藝教室都被禁止含有課業相關的教材內容，一但違法便會受到嚴重處分。

▲吳亦凡、鄭爽、趙薇全被封殺。（圖／翻攝自微博）

（五）演藝圈整頓「飯圈文化」　鄭爽＋吳亦凡成「劣跡藝人」直接封殺

大陸2021年演藝圈風波不斷，間接促成官方下重手整頓娛樂市場。女星鄭爽先是爆出代孕、棄養，後有陰陽合約的問題，成為年初外界關注的頭條消息；身為年輕一代的當紅藝人吳亦凡則是因涉「強姦罪」被捕入獄，再加上「粉絲」為刷投票禮物往河裡倒保久乳的影片引起眾怒，「飯圈」文化也成為官方重點整治的目標。

大陸官方祭出的「清朗行動」，藉此打擊網路水軍、流量造假及黑公關情況及熱搜榜刷榜現象等。此外，對於「劣跡藝人」的規範及防治也不手軟，為維護良好網路輿論秩序，包括內容導向、資訊公開等方面，要求網路平台、明星本人、經紀公司、後援會、網友、相關公眾號等平台自我審查，以建立良好輿論環境。
 

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