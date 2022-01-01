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跨年倒數高舉「計算機App」錄影…萬人笑翻　本尊現身回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中跨年晚會上，民眾在倒數讀秒時都高舉手機準備錄影記錄，沒想到其中一人竟打開「計算機App」的畫面，讓後方錄影的網友哭笑不得。對此，該名計算機網友也現身留言回應。

該段影片顯示，一名網友在跨年演唱會中，和大家一邊興奮倒數5秒迎接2022年，但高舉要錄影的手機卻是計算機App，錯過了2022的跨年倒數，好在該名網友立刻把手機拿下來，發現開成計算機App後趕快調整，沒有錯過180秒的煙火畫面。

▲▼跨年倒數高舉「計算機App」錄影　本尊現身回應了。（圖／翻攝抖音@80990.qq）

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▲▼一名網友在台中跨年的倒數時，高舉「計算機App」錄影。（圖／翻攝抖音@80990.qq）

▲▼跨年倒數高舉「計算機App」錄影　本尊現身回應了。（圖／翻攝抖音@80990.qq）

該段影片在抖音上吸引7.2萬人按讚朝聖，原PO也笑著說「看來是有人在用計算機哦，#哈囉2022！」讓不少網友笑說，「現場第一年第一個用計算機的應該只有他了」、「2022還沒到就開始在計算了」、「新的一年想計算人」、「太強大了，瞬間吸引觀眾的目光」、「整部片一直盯著計算機」、「沒關係，明年重拍一次」。

對此，身為2022年第一個用「計算機App」跨年的苦主也現身留言說，「哈哈…本人在這幫置頂，當時倒數很急就拿手機出來拍了，以為有拍到後來才發現開到其他app...」。

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