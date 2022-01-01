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獨／高雄瑞豐夜市自辦跨年煙火秀！　辣炮狂射10分鐘畫面曝　

▲高雄瑞豐夜市跨年也有一場煙火秀，對攤商來說是一種濃濃感情與不捨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市跨年也有一場煙火秀，對攤商來說是一種濃濃感情與不捨 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

跨年活動不少地方都會施放煙火，不過讓我們來看這一場特殊煙火，就在高雄市的瑞豐夜市，為了歡慶跨年，管理會自掏腰包花2萬多塊，在停車唱擺放炮陣，燃放10分鐘的煙火秀，對他們而言，2021年真的是受夠了！希望透過這一場自辦的煙火秀，能趕走2021年的不愉快，迎接2022年。

倒數聲中，隨著最後一秒結束， 2022年開始的第一秒，放在瑞豐夜市停車場的砲陣就逐一的點燃，煙花不停的在空中燃放，綻開一朵一朵美麗的光，這是瑞豐夜市管理委員會主任小綠的構想，他自己找人合資購買了超過2萬塊的煙火，就擺在停車場，這一場小秀大約有10分鐘。

▲高雄瑞豐夜市跨年也有一場煙火秀，對攤商來說是一種濃濃感情與不捨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市跨年也有一場煙火秀，對攤商來說是一種濃濃感情與不捨 。（圖／記者吳奕靖攝）

詢問他為何要在瑞豐夜市有一場小小的煙火秀，他無奈的笑說，去年一整年瑞豐夜市真的遇到空前的挫折，三級警戒疫情期間，自主停業之外，還有碰上確診者來到瑞豐夜市，就得全面大消毒，不僅讓攤商人心惶惶，就連顧客都很沒有信心，一度讓瑞豐夜市的攤商很擔心。

好不容易生意好轉了，又有傳出瑞豐夜市即將要停業！主要是因為地主承租的問題無法解決，這一連串的事，一次又一次打擊攤商的信心，還有人因此退租，離開這個他們曾經認為可以掏金養家、首度開店的夢想發源地，現在小綠希望能夠有一場煙火秀來讓攤商們一起欣賞開心，一起揮別2021年，邁向2022年。

▲高雄瑞豐夜市跨年也有一場煙火秀，對攤商來說是一種濃濃感情與不捨 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄瑞豐夜市跨年也有一場煙火秀，對攤商來說是一種濃濃感情與不捨 。（圖／記者吳奕靖攝）

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