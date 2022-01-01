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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遊樂園排4小時進不去！直接原地跨年慘爆　全場氣炸喊「退票」

記者蔡儀潔／綜合報導

不少民眾跨年夜會出門慶祝，不過大陸山東一處遊樂園卻有大批遊客高喊「退票！退票！」，現場人潮擁擠、水洩不通。一名遊客憤怒表示，等了足足4小時，跨年煙火開始放了也沒能入園。

▲▼ 山東遊樂園跨年。（圖／翻攝自D視頻）

▲大批遊客被塞在門外。（圖／翻攝自D視頻）

綜合陸媒報導，山東德州的「泉城歐樂堡夢幻世界」吸引大批民眾來跨年，結果場面大失控。現場影片可見，樂園入口外人山人海，一眼望不到盡頭，遊客齊聲高喊「退票！退票！」，還有人破口大罵。

▲▼ 山東遊樂園跨年。（圖／翻攝自D視頻）

▲現場畫面。（圖／翻攝自D視頻）

現場一名王姓遊客帶著一家人來跨年，卻無奈遇上這場面。他透露，自己買的是99.9元（人民幣，下同，約新台幣400元）的門票，停車用了2小時，之後在入口外等了2小時，開始放煙火了都進不去。

王先生表示，當時一旦有人鬧事、打罵，工作人員便不檢票，「確實管理不到位，健康碼查了、行程碼也看了，都不會這麼擁擠，那為什麼進門的時候就這麼擁擠，就進不去呢...管理太混亂了！」

▲▼ 山東遊樂園跨年。（圖／翻攝自D視頻）

▲現場一片混亂。（圖／翻攝自D視頻）

對此，歐樂堡工作人員今（1）日否認管理混亂，稱原本是一層一層往進入，但一部分位於大門口的遊客慫恿其他人往裡擠，把工作人員全推到一邊後往裡跑，最後造成了「前面進不去也出不來」的局面。

 不過園方承認自身也有責任，已在進行檢討，至於未進園的遊客可以退票。王先生一家最終沒有成功退票，但可以在規定期間內再去。

消息傳出後引發熱議，網友紛紛質疑「這不是群聚嗎」，「這樣聚集zf（政府）不應該管一管嗎」、「疫情當前還搞這樣的活動也真是心大」、「疫情期間還聚集，主辦方怎麼想的」、「神經病！膽子真大！看到這麼多人，趕緊扭頭回家啊多嚇人！」。

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