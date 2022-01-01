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日連2年取消新年參賀　德仁天皇錄影片發表談話：珍惜人與人關係

▲▼日皇新年談話,德仁天皇,雅子皇后。（圖／宮內廳）

▲德仁天皇與雅子皇后共同錄製影片，籲國民珍惜人與人之間的關係。（圖／宮內廳）

文／中央社

日皇德仁今天在皇后雅子陪伴下發表新年談話，除對過去一年受疫情所苦民眾表達慰問，也感謝醫療從業人員付出。他說，希望大家更加珍惜人與人之間關係，一同跨越這次難關。

日本放送協會（NHK）報導，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年跟去年一樣停辦「新年一般參賀」，德仁與雅子透過錄影方式發表新年談話。

掌管日本皇室等事務的宮內廳今天清晨5時30分公開這段長度約6分鐘的影片，德仁與雅子分別向民眾賀年。

德仁談到受疫情影響失去工作或生活陷入困境的民眾時，除表達心痛外，也表示衷心祈禱有能力的人能伸出溫暖的手給需要幫助的民眾。

他說：「我由衷希望大家再一次把至今所學到的經驗，繼續為防疫對策努力的同時，更加珍惜人與人之間的關係，共同分擔痛苦、相互支持，一同跨越這次的難關」。

德仁說，衷心祝願今年對每一個人都是能懷抱光明希望與夢想持續邁步的一年；雅子則表示，相信這一波寒流讓很多人備感辛苦，請大家千萬要保重身體。

朝日新聞報導，今天將在皇居宮殿內舉行「新年祝賀之儀」，德仁獨生女敬宮愛子內親王將首度以成年皇族身分參與。

讀賣新聞報導，「新年祝賀之儀」跟去年一樣因疫情縮小規模，包括雅子在內的女性皇族考量到許多民眾為疫情所苦，今天將不會戴上頭冠。

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