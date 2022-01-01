慘！日本大雪吹倒樹木「卡鐵軌」　30人被迫在車廂內跨年

▲民眾受困車廂，疲累地伸懶腰。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本各地面臨嚴寒暴雪，多處傳出災情，京都府就有JR列車因有樹木被大雪吹倒在鐵路上，導致大批乘客被卡在列車上，最後更是直接在電車上跨年，迎接2022年，直到數小時後才順利在凌晨陸續搭乘接駁車返家。

根據《讀賣新聞》報導，JR山陰縣3班列車2021年12月31日行經京都府時，因有路樹被大雪吹倒，導致列車受阻無法繼續前行。其中1班的乘客在工作人員的協助下，順利在0時前搭上計程車返回家中。然而另外2班列車的乘客卻沒這麼好運了，因為遲遲無法排除障礙，導致他們被迫留在車廂上倒數跨年。

▲▼列車因障礙無法排除停駛，工作人員連忙遞上茶水。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，受影響的約有30名乘客。其中JR西日本福知山支社的員工為被卡在下山車站的15名乘客提供飯糰、茶水以及暖暖包等物品。而這群被迫困在車廂內跨年的乘客直到元旦上午9時以前已經被安排搭乘接駁車返家。

對此，JR西日本福知山支社負責人道歉表示，在歲末年終造成乘客困擾深感抱歉。不過發生樹木倒塌的園部車站到福知山車站區間預計今天內仍然無法排除障礙，恐將繼續停駛。工作人員將會盡速移除倒塌路樹，同時加強檢查鐵道線路設備。

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