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貓咪「誤觸電器」釀火災！首爾3年累計107起　這情況最容易出事

▲▼貓,喵。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲首爾消防當局表示，過去3年裡，高達107件火災由貓咪引發。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

南韓首爾消防災難本部30日表示，在過去3年裡，高達107件火災案由貓咪引起，而且超過一半都在飼主外出時發生，並且累計4人受傷。官員們研判，貓咪跳上觸控感應式按鈕時，無意間打開了電暖爐開關，一旦機器過熱，就很有可能著火。

CNN報導，首爾消防災難本部指出，該市與寵物相關的火災數量正在增加中，且罪魁禍首幾乎都是貓咪；2019年1至9月就發生了31件，與2016年同期的8件相比，大幅增加。

貓咪在籠內,橘貓。（圖／翻攝自CC0圖庫）

▲官員建議移除電器附近的易燃物品，或者選購具有自動鎖定功能的電器。（圖／免費圖庫CC0）

官員鄭教哲（Chung Gyo-chul，音譯）表示，「與貓咪相關的火災近期持續發生。我們建議，養寵物的家庭必須格外注意，因為沒人在家時，火勢可能廣泛蔓延。」他建議，飼主應該移除電暖爐周遭的易燃物品，例如紙巾等等；此外，最好選購具有自動鎖定功能的電器，避免火災風險。

事實上，此問題不僅發生在南韓或首爾。根據動保組織「美國人道協會」（American Humane Association）數據，在美國，每年約1000起火災是由寵物造成。該組織呼籲，飼主可以在電器按鈕或操控面板上加裝蓋子，作為安全預防措施；若看見寵物在電器附近玩耍逗留，也應該立即阻止。

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