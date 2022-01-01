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日本電車又出現隨機砍人！阿嬤遭格襯男持刀「猛砍脖子」倒地

記者王佩翊／編譯

日本島根縣松江市的JR車站內1日傳出隨機砍人事件，一名高齡女性突然被另一名陌生男子持菜刀攻擊，嫌犯犯案後更是當場逃逸。一名目擊男子聽聞尖叫聲隨即衝上前去追嫌犯，所幸最後該名男子被趕往現場警方順利逮捕。據悉，被砍婦人身上有大量出血，不過送醫時還有意識。

根據《山陰中央電視台》報導，JR松江車站1日中午12時40分左右，有一名高齡婦人在車站內遭到陌生男子手持菜刀攻擊，當場見血。嫌犯隨後立即逃跑，一旁的目擊男性見狀隨即衝上去追人。據悉，當時嫌犯沿路往車站的南邊出口逃亡，但是被目擊民眾追趕後，立即投降，同時大喊「我會去自首！」隨後瞬間席地而坐。

接獲通報趕往現場的警方當場依違反刀槍管理法嫌疑將其逮捕，接下來仍將繼續調查詳細犯案動機以釐清案情。根據目擊民眾表示，「當時突然聽到老太太的尖叫聲，感覺刺了不只一刀。」

受傷的高齡婦人正好被砍中脖子，出血量驚人，所幸移送至醫院時仍有意識，目前仍在醫院內進行治療，不過已經沒有大礙。

▲▼東京小丑男「衝到她面前潑油」！　女乘客驚恐還原砍殺縱火瞬間。（圖／推特）

▲日本2021年10月底才剛有一起大型隨機砍人事件。（圖／推特）

日本電車隨機攻擊事件頻傳，引起民眾人心惶惶，2021年萬聖節才有一名24歲男子身穿小丑裝扮，隨機在東京地鐵上持刀捅人縱火，一共造成17名乘客輕重傷，震驚全日本，事後更發生多起模仿案件。日本各地警方更因此進行隨機砍人等攻擊事件的應對訓練與演練。

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