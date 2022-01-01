日本電車又出現隨機砍人！阿嬤遭格襯男持刀「猛砍脖子」倒地

【JR松江駅で女性刺される 男逮捕】https://t.co/WC9azo5IPN— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) January 1, 2022
1日午後0時40分ごろ、島根県のJR松江駅の構内で「人が切りつけられている」と110番通報があった。警察官が駆け付け現場近くにいた男を銃刀法違反の疑いで逮捕した。
記者王佩翊／編譯
日本島根縣松江市的JR車站內1日傳出隨機砍人事件，一名高齡女性突然被另一名陌生男子持菜刀攻擊，嫌犯犯案後更是當場逃逸。一名目擊男子聽聞尖叫聲隨即衝上前去追嫌犯，所幸最後該名男子被趕往現場警方順利逮捕。據悉，被砍婦人身上有大量出血，不過送醫時還有意識。
根據《山陰中央電視台》報導，JR松江車站1日中午12時40分左右，有一名高齡婦人在車站內遭到陌生男子手持菜刀攻擊，當場見血。嫌犯隨後立即逃跑，一旁的目擊男性見狀隨即衝上去追人。據悉，當時嫌犯沿路往車站的南邊出口逃亡，但是被目擊民眾追趕後，立即投降，同時大喊「我會去自首！」隨後瞬間席地而坐。
接獲通報趕往現場的警方當場依違反刀槍管理法嫌疑將其逮捕，接下來仍將繼續調查詳細犯案動機以釐清案情。根據目擊民眾表示，「當時突然聽到老太太的尖叫聲，感覺刺了不只一刀。」
受傷的高齡婦人正好被砍中脖子，出血量驚人，所幸移送至醫院時仍有意識，目前仍在醫院內進行治療，不過已經沒有大礙。
▲日本2021年10月底才剛有一起大型隨機砍人事件。（圖／推特）
日本電車隨機攻擊事件頻傳，引起民眾人心惶惶，2021年萬聖節才有一名24歲男子身穿小丑裝扮，隨機在東京地鐵上持刀捅人縱火，一共造成17名乘客輕重傷，震驚全日本，事後更發生多起模仿案件。日本各地警方更因此進行隨機砍人等攻擊事件的應對訓練與演練。
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