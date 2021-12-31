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屏東「花3000萬做新門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她

▲▼屏東「3000萬門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她。（圖／翻攝江孟芝臉書）

▲屏東斥資3000萬設計的門牌被網友狂酸。（圖／翻攝江孟芝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東縣長潘孟安日前宣布，全縣33鄉鎮的「特色門牌」終於掛上最後一牌。潘孟安認為，過去的小門牌沒特色又不明顯，因此與設計師討論整合意見，推動特色門牌。對此，有網友認為門牌設計顏色太過相近，會讓郵差恨死，仔細一查發現設計師竟是多次傳出爭議的旅美設計師江孟芝。

潘孟安29日在臉書發文表示，屏東從2017年首創全彩印製的特色門牌，先從琉球、泰武及牡丹試辦，後續鄉鎮市更加速在2年內更換276,105面特色門牌，屏東市因為村里合併調整，因此趕在今年底前全面完成。

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潘孟安說，過去的藍白小門牌沒特色更不明顯，屏東推動城市美學，透過田野調查訪談鄉親耆老、鄉鎮公所、代表、社區團體與設計師共同整合意見、多次討論設計，依照各鄉鎮特色打造門牌，希望讓屏東美學，從細節做起，更能讓郵差、快遞找路更方便，鄉親開門就能見到屏東城市美學，從住家到重大建設，讓屏東品牌繼續蛻變。

對此，有網友在PTT發文表示，看到新聞後發現這門牌的標案竟要3460萬2275元，且是「御用大設計師江孟芝做的傑作」，並附上江孟芝2019年指出新北市門牌6點失敗的文章，其中提及功能、色彩學、排版、多此一舉、官方決策及美感教育都失敗。

▲▼屏東「3000萬門牌」被網酸「郵差會恨死」抓設計師：又是她。（圖／翻攝江孟芝臉書）

▲網友認為，江孟芝過去批評新北門牌的問題，自己都犯了。（圖／翻攝江孟芝臉書）

網友看完紛紛留言，「滿滿的圖庫味道，希望這次是自己創意」、「蠻像郵票」、「太多了吧，這30萬設計很高了」、「原來是她做的，還以為是哪個公務員創意」、「郵差會恨死她」、「這種門牌，郵差看到會想殺人吧」、「這比我當替代役時設計的還爛」、「通通不要酸，作為屏東人&同學表示支持」。

也有網友比對後到江孟芝當初的文章留言，「我家的門牌被妳設計得超醜，又要掛，一堆圖案根本該看到的門牌都看不到」、「來朝聖19年的孟姐穿越時空打臉2021的自己」、「妳在設計郵票嗎」、「真的很透徹的分析，可以麻煩妳救救屏東嗎」、「妳把我老家的門牌設計的很醜」、「這6個條件被妳完美執行，同縣市的門牌亂七八糟」、「這6點講的真是太棒了。要是設計屏東門牌的人有早點看到這6點就好了，就不會設計出那些字體大小不一，又是五顏六色長輩圖風格的門牌了」。

據悉，江孟芝出生屏東，畢業於國立台灣師範大學美術系設計組，獲教育部公費留學獎學金至紐約視覺藝術學院進修電腦藝術碩士學位，在紐約視覺藝術學院以Paula Rhodes傑出成就獎畢業，獲得不小名聲後回台。

江孟芝回台後爭議不斷，包括購買俄羅斯插畫家卡佳·莫洛措娃的「花豹」改為「石虎」、使用未取得合法版權的康熙字典體、麟洋配燦笑圖等。

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