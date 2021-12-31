快訊／台中驚爆命案！女「胸口中刀」倒臥路旁慘死

▲台中驚傳命案。（圖／記者李毓康攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區營埔一街今（31日）上午11時許傳出一起命案！現場一名40多歲女子胸部中刀倒臥路旁，無生命跡象，經送醫搶救後仍是宣告不治。至於詳細事發情形，仍有待調查釐清。

據報案者表示，當時發現路邊倒臥一名男子和機車，起初以為是車禍案，然而警方到場後人車卻不見。

警方根據車牌號碼，查出是一名周姓男子，且又接獲消防局通報，載送一名45歲女子就醫，搶救後宣告不治，初步懷疑是弟弟殺死姐姐，目前已掌握身分，尚未找到人。