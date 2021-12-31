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社會 社會焦點 保障人權

87歲翁月開18K徵「限齡女伴」！只要蓋棉被純聊天　律師給建議了

記者游瓊華、林冠吟／彰化報導

彰化近日來有一則廣告在茫茫的廣告海裡引起民眾熱議，一名87歲的老翁在報紙上刊登「徵老伴」的廣告，開出月薪18K，徵求55歲以上、單身素質高等符合條件女性，2人可以一起「蓋棉被純聊天」，互相扶持度過人生的後半段。

▲▼彰化老翁徵老伴。（圖／民眾提供）

▲彰化老翁刊登徵老伴廣告，引起民眾熱議。（圖／民眾提供）

彰化一則廣告近日引起熱議，一名87歲的老翁在報紙上刊登「徵老伴」的廣告，開出月薪18K，並包食宿的條件，徵求55歲以上、單身，素質高人品好的女性，可以陪他一起走過人生的後半段。廣告一出，不少人以原以為是假廣告，不料卻是老翁真的想找「老伴」。

老翁指出，他和妻子2人分居以10年以上，但2人並未辦理離婚，當年老婆在他出國時就因不明原因離家出走，後來老婆搬去和兒子同住後，幾人未再同住過，至於老婆是因為什麼原因才選擇離家出走，老翁卻選擇避而不談。不過妻子近年來飽受糖尿病之苦，轉往安養院裡安養，目前主要由兒子負責照顧，他和妻兒感情不睦，老翁本人則自己一個人住在彰化一間獨棟透天內。

▲▼彰化老翁徵老伴。（圖／民眾提供）

▲老翁透露會徵老伴的主要原因，是因為年紀大了，想找人陪伴，其和老婆疑似感情不睦，至於詳細原因老翁則避而不談。（圖／民眾提供）

而老翁的老婆是否有同意老翁在報紙上徵老伴？老翁則兩手一攤回應，「她又不回來，我也沒辦法」，小孩那邊則因為久久才回來探望老翁一次，且3名子女也都已經成家，並不知道老翁的徵友的消息。

公務人員退休的老翁，目前生活上的開銷，都是依靠退休金來維持生活，就連請「老伴」的錢，也是從退休金裡支付，經濟無虞。

至於為什麼會想要來「徵老伴」，老翁則回應，自己年紀大了，只是想要找個伴，目前會持續來徵老伴，主因是目前來應徵的人和他不合，才會想要再找一個伴。而老翁會再興起徵伴念頭，疑似是因為儘管目前已和「徵來的老伴」相處3年多，每月包吃包住花費約2萬餘元，但該名老伴疑似情緒管控不佳，已影響生活，因此才會導致老翁再度登報求伴。

至於前來應徵的都是什麼樣的人？老翁回應，前來應徵的主要為40到50歲的離婚婦人，有的來應徵後嫌他太老，有的素質他差他看不上，而最近雖然有人來應徵，不過因雙方條件談不攏而破局，所幸目前來應徵的「老伴們」並無詐騙情形。

而律師廖國峻對此分析表示，老翁在年老的時候老伴在床上陪他聊天，只要有老翁太太同意，且雙方沒有發生性行為在法律上是沒有問題的，但如果他們有發生性行為，老翁的配偶是可以向法院訴請離婚，並請求民事上侵害配偶權的損害賠償；但是如果老翁的配偶選擇原諒老翁的外遇行為，則無法向法院訴請離婚，更無法請求賠償。

廖國峻也指出，儘管台灣現階段已將通姦除罪化，但徵求老伴的行為，對社會上來說老翁尋求老伴社會觀感是比較不好的。

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