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社會 社會焦點 保障人權

路口沒禮讓他竟推騎士險撞牆　警分析2關鍵：恐淪私刑正義

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區長安國小的鐵路高架下，有機車騎士的行車紀錄器拍下，當車輛左轉時，遇到行人通行，但行人疑似不滿機車未禮讓，在行進間直接推了機車騎士一把，機車騎士當場險摔倒，所幸當時並無人受傷，警方也分析2關鍵點，駕駛以及行人恐均將受罰。

行車紀錄器拍下畫面，在汐止長安國小鐵路高架橋下，機車騎士亭等紅綠燈，從保長路左轉長興路時，因沒有禮讓行人，該名穿白色衣服的行人直接推了機車騎士一把，造成騎士險些摔車，後方騎士也嚇得急煞。

據了解，事後並沒有民眾報案，有警員看了影片之後，也認為「這場人車推擠」有2個關鍵狀況，首先，機車騎士未禮讓行人已經違規，依照道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處1千2百元至3千6百元不等的罰鍰。

▲▼網路流傳影片，機車騎士未禮讓行人，反被推了一把險些摔車。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲網路流傳影片，機車騎士未禮讓行人，反被推了一把險些摔車。（圖／翻攝《記者爆料網》）

有警方看了影片之後認為，行人出手推機車騎士的行為，有時候是為了緊急避難的正當防衛，但畫面當下雖然騎士沒有禮讓，但是路人也沒有立即被撞上的危險，但行人卻「往前一步」伸手推了騎士一把，並非防衛阻擋，可能變相成為「私刑正義」。

警員指出，該名當事人可能過於衝動以及不滿，對騎士做出推的動作，但在行進中的機車可能也因為未禮讓行人所以當場離開，若發生意外撞上恐不堪設想。

另外，騎士未禮讓行人狀況層出不窮，但是行人如果藉口險些被撞，所以動手推機車騎士，如果騎士受傷，行人可能就會有過失傷害的可能，所幸影片中騎士巧妙閃過並未摔車受傷。

網友也紛紛留言力挺騎士，「兇欸」、「幹得好」，甚至還有網友感同身受表示「我真的也會這樣做，不過，是用腳踹」，也有網友指出「推人跟被推的都很淡定」。

有律師看了畫面之後認為，當時行車紀錄器畫面，行人推了騎士，騎士如果沒有受傷，是不處罰傷害未遂的部分，另外，當時狀況又不到妨害自由程度，或者有明顯的故意妨害自由，所以行人看起來並無明顯法律責任。

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