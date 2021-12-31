約11歲女童超商見面竟闖廁所指侵　20歲色男認錯賠償獲判緩刑

▲桃園市陳姓男子去年2月間邀約少女外出，趁其在超商廁所更衣時，違背其意願以手指插入下體指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子透過臉書通訊軟體認識未成年女網友，去年2月間相約見面，少女進入超商廁所更衣，陳男竟欲強脫其衣褲遭拒，色慾薰心的陳男再以手指強行插入其下體指侵得逞；桃園地院審理時，陳男坦承犯行，已與少女與家長調解完成賠償獲得原諒，同意給予緩刑機會，法官審結依強制性交罪判處2年有期徒刑，緩刑5年，還可上訴。

檢警調查，20歲的陳姓男子在2017年間在臉書上認識當時僅11歲的少女，2人互為朋友關係，去年2月24日上午9時許，2人相約見面，少女覺得天氣悶熱欲更衣，陳男進入路旁超商廁所，再打電話要少女進入廁所更衣，少女不疑有他進入廁所更衣。

未料，陳趁少女更衣時，違反其意願欲退去其上衣與褲子，但經少女掙扎未果，陳男此時色慾高張，仍不顧少女反抗，續以手伸入其褲子與內褲內，將手指插入其下體內，直至有他人敲門才停止進一步行為，但仍以此方式對少女指侵得逞。事發後，少女向家人透露遭性侵害，少女在母親陪同下向警方報案，並到醫院驗傷後提告。

陳男在檢警訊時，均坦承犯行不諱，檢方根據少女指控、醫院提供診斷證明與警方提供超商監視畫面佐證，偵結依妨害性自主罪嫌將陳男提起公訴。

桃園地院審理時，根據陳男在檢警偵訊、法院準備程序與審理時均坦承不諱，少女與少女之母指證供詞、證人證述之情節相符。法官參酌陳男臉書對話紀錄與臉書頁面截圖、少女提供臉書對話與臉書頁面截圖、受理疑似性侵害事件驗傷診斷書、刑案現場照片、桃檢勘驗筆錄等證據佐證，確認陳男犯行明確。

法官審酌，陳男與少女為網友關係，竟不思循適當途徑調節自己性需求，僅為滿足一己私慾，竟違反少女意願對其為強制性交，損及少女之性自主權與人性尊嚴，欠缺尊重他人身體自主權觀念。惟念坦承犯行犯案時尚未滿20歲，犯後態度良好，且在法院審理期間已與少女與少女之母親2人達成調解，2人當庭表示若被告有按期履行調解條件，同意給予被告緩刑等語。

法官審結依強制性交罪，判處陳男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間責付保護管束，並應依調解內容支付損害賠償，並應於判決確定之日起1年內，參加法治教育3場次，還可上訴。

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