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韓國瑜「高空一跳」畫面曝光！親揭2022年新願望：讓台灣更好

記者柯振中／綜合報導

2021年即將成為過去，許多民眾期待著2022年的到來，高雄市前市長韓國瑜分享了「高空跳下」的照片，挑戰自我的極限，同時祈求2022年能有嶄新的未來。

韓國瑜在臉書上分享，他10月10日國慶日人在國外，嘗試了一次「高空彈跳」極限運動，除了克服人類與生俱來的遲疑、恐懼，也對自己許下願望，要用善的力量，凝聚更多微光、讓台灣更好。

▼韓國瑜挑戰極限運動。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

▲▼韓國瑜挑戰極限運動。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

韓國瑜提到2021年經歷了疫情衝擊、政局不安，讓許多人對未來感到困惑、憂心，即便如此，仍該相信台灣人民的美好、良善的品德以及努力不懈的精神。

▲▼韓國瑜挑戰極限運動。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

▲▼韓國瑜分享挑戰極限運動的畫面。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

▲▼韓國瑜挑戰極限運動。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

韓國瑜趁著這一年，探訪12位捨己為人、不求回報的善人，即使面對艱苦的環境，依舊沒有退縮，以善念、信念、對生命環境、對國家社會的愛與正念，來打破框架、突破格局，凝聚更多的良善與光明。

韓國瑜提到，這些人可能並不有名，但發願的善心就是社會的為光，只要微光凝聚，就能讓人看見希望，無論歲月如何，重要的是有顆突破挑戰的心、奉獻突破的心。

韓國瑜文末也許願，希望所有朋友2022年能以勇氣、信心來跨越恐懼與困惑，找到值得交付的信任與善，「揮別2021種種，躍向2022嶄新的未來！」

▲▼韓國瑜挑戰極限運動。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

▲韓國瑜挑戰極限運動。（圖／翻攝臉書／韓國瑜）

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