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愛妻自拍淫片！人夫偷看驚覺「主角不是他」　嗨翻：美夢成真

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲美國一名男子看見老婆與小王的性愛影片，反而更興奮。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

美國人夫山姆（Sam，化名）偷看老婆手機，發現了妻子與其他男人拍攝的性愛影片，他不僅沒有吃醋生氣，反而如同美夢成真一般，興奮不已且非常想加入。他與太太坦承知情後，夫妻倆的感情及性生活都變得更美好了，女方如今經常出門尋找一夜情對象，拍下做愛過程，回家後與丈夫一起觀賞。

山姆回憶，自己發現性愛影片時「沒有嚇到或生氣，比較像是『哇，她真的這麼做了』的反應。此外，也因為我沒有在場與她享受一切而感到沮喪。」他也詳細看完妻子與小王的對話紀錄，2人互傳鹹濕照片和影片，傾訴多麼想和對方在一起，「（對話）真的變得很火辣、很調皮。」

山姆在podcast節目「嚴格匿名」（Strictly Anonymous）上分享，他結婚初期曾經出軌，並且獲得妻子原諒，此後一直很希望老婆也和其他男人上床，只是2人多年來都沒有找到適合對象；最近發現，太太經常「出門開會」，因此起了疑心，偷看對方手機後，才發現此事。

與此同時，山姆也意識到自己無法滿足妻子，於是決定坦承一切，未料竟成夫妻倆結婚7年多年以來，首次如此坦率地面對彼此，「這基本上打破了所有隔閡。這就是我們當初想要的，更緊密的連結。」

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