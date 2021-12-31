跨年偷買泡湯券「小三是男的」　她哭挽回！網全挺男方：很可悲

▲男友坦誠相告，發現喜歡的是同性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

今晚就是2022跨年夜，一名女網友卻心碎透露，抓到男友在蝦皮偷買泡湯券，原PO氣得審問原因，男友起初解釋是幫朋友代訂，但原PO仍質疑不對勁。不久後，男友傳來一篇長訊息，自訴想了好久才鼓起勇氣坦承劈腿，「近一年我喜歡上男生...感情沒辦法勉強，我們緣分已走到盡頭。」

一名女網友在Dcard哭訴，因為有被劈腿的不堪回憶，所以會阻擋男友與異性接觸，交往三年來，男友也都很乖，IG帳號只會追蹤男性友人，「每天也都要給我檢查一次，看完之後我才安心，平常他也都只會跟男生去打球、健身等。」

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怎料12月初時，原PO想討論跨年出遊一事，男友卻一副興致缺缺，表示上班很累想在家耍廢，要原PO跟閨蜜一起過就好。聞言，原PO的第六感秒閃出不對勁，暗地觀察男友一舉一動同時，果真在蝦皮抓到出軌證據。

▲男友偷訂泡湯券，要與男友共度跨年夜 。（圖／翻攝Dcard）



畫面可見，男友詢問票券賣家，「（溫泉）票券幾時會到，我預計12/31要用」，賣家則回應1/3才會出貨。當下原PO心碎滿地，直球審問男友原因，「是不是跨年其實要去泡溫泉？」而男友秒讀秒回，「大學朋友找我一起的，我幫他訂票，你不要想太多好嗎～我朋友是男生。」

此話一出，原PO依舊覺得怪怪的，「怎麼會有兩個男生在跨年那天，一起去泡溫泉，通常不是都會跟另一半度過嗎？」不久後，男友又傳來一封訊息，原來出軌對象是男性友人，「我想了很久很久才能鼓起勇氣跟妳說這件事，其實...我近一年開始喜歡男生，對方真的對我很好，相處也很開心...我知道這段感情是我對不起妳，但感情沒辦法勉強，我們緣分已走到盡頭。」

原PO崩潰到無法自拔，更一度自責，希望能挽留男友的心，「當初管那麼嚴還是沒有，當初解除他追蹤的一堆女生，搞到最後竟然喜歡上男生，平常（床上運動）一周也有個兩三次，完全沒想到他會性向不正常...會不會是我自己太壓迫，才會讓他性向不正常？現在完全沒心情跨年了，有辦法說服他不要喜歡男生嗎？」

文章曝光後，底下網友狂酸，「請搞清楚他沒有性向不正常」、「恭喜你男友終於擺脫你的掌控了，你根本用錯安全感的建立方式」、「你男友要喜歡誰是他的自由吧，而且什麼叫喜歡男生就性向不正常，你的觀念真的讓你很可悲」、「同志不會是因為妳壓迫才喜歡同性，只有他發現原來自己喜歡同性。說服了也沒用，他就比較喜歡同性，妳把他留在身邊難道他會忠誠？會的話還會瞞著妳去泡湯？」、「雖然劈腿是不對的，但...性向應該沒辦法治療吧，這是常識吧？都什麼年代了」。

▼網友狂翻白眼。（圖／翻攝Dcard）