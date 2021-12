野火席捲科州！580房屋被毀、3萬人瘋狂逃命　州長急宣布緊急狀態

▲美國科羅拉多州大火。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國科羅拉多州受罕見大風影響,於30日發生野火,導致至少580座房屋、一座購物中心和一家旅館被燒毀,數萬人緊急疏散。當局指出,有數場大火是由倒塌的電線所引起,不過還好政府目前尚未接獲死亡或人口失蹤的通報。科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)目前已宣布該州進入緊急狀態。

Airline passenger aboard flight from Denver captures bird’s-eye view of wildfire burning in Boulder County, Colorado. Gov. Jared Polis has declared a state of emergency. https://t.co/nnhyaX6W4B pic.twitter.com/u05F5URSCG

綜合美媒報導,一場罕見大風引發的野火在30日席捲科羅拉多州郊區。當局指出,博爾德郡(Boulder)南部在上午11點左右,有數個電線被大風吹到後引發草地大火,並在數小時內迅速蔓延1600英畝(約200萬坪),波及到鄰近的蘇必略市(Superior)與路易斯維爾市(Louisville)。

當局隨後緊急疏散路易斯維爾市的2.1萬人口和蘇必略市的1.3萬居民,但兩地仍有至少580座房屋、一座購物中心和一家旅館被燒毀。博爾德郡警長佩爾(Joe Pelle)表示,「大火在幾秒內就焚毀了整個足球場長度的土地,這是一個很可怕的事件,不過還好我們目前還未接獲任何死亡或人口失蹤的通報。」

據悉,大火目前已造成至少6名患者住院,還有一名警察被飛來的碎片割傷。博爾德郡北部也在30日上午發生第2場大火,還好消防員很快就將其撲滅。當地居民透露,科羅拉多州受影響地區的天空現在是一片深棕色,塵土像蛇一樣在人行道上打著漩渦,部分地區也籠罩在煙霧瀰漫的橘紅色天空下,人們都在瘋狂逃命。

科羅拉多州巡警在推特上指出,大火已導致當地多個道路被關閉,並造成數百次的停電,而大風也掀翻了多輛轎車。一名網友在蘇必略市拍攝的畫面可見,當地的停車場似乎被風吹起的煙霧吞沒了一樣,空氣中的霧霾也擋住了陽光,四周都是灰霧霧的,能見度很低。

Wildfires. In Colorado. In the middle of winter. A brutal reminder that the climate crisis continues to escalate.pic.twitter.com/1pTLD9I0Wc