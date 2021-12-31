野火席捲科州！580房屋被毀、3萬人瘋狂逃命　州長急宣布緊急狀態

▲美國科羅拉多州大火。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國科羅拉多州受罕見大風影響，於30日發生野火，導致至少580座房屋、一座購物中心和一家旅館被燒毀，數萬人緊急疏散。當局指出，有數場大火是由倒塌的電線所引起，不過還好政府目前尚未接獲死亡或人口失蹤的通報。科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）目前已宣布該州進入緊急狀態。

Airline passenger aboard flight from Denver captures bird’s-eye view of wildfire burning in Boulder County, Colorado.



Gov. Jared Polis has declared a state of emergency. https://t.co/nnhyaX6W4B pic.twitter.com/u05F5URSCG — ABC News (@ABC) December 31, 2021

綜合美媒報導，一場罕見大風引發的野火在30日席捲科羅拉多州郊區。當局指出，博爾德郡（Boulder）南部在上午11點左右，有數個電線被大風吹到後引發草地大火，並在數小時內迅速蔓延1600英畝（約200萬坪），波及到鄰近的蘇必略市（Superior）與路易斯維爾市（Louisville）。

當局隨後緊急疏散路易斯維爾市的2.1萬人口和蘇必略市的1.3萬居民，但兩地仍有至少580座房屋、一座購物中心和一家旅館被燒毀。博爾德郡警長佩爾（Joe Pelle）表示，「大火在幾秒內就焚毀了整個足球場長度的土地，這是一個很可怕的事件，不過還好我們目前還未接獲任何死亡或人口失蹤的通報。」

據悉，大火目前已造成至少6名患者住院，還有一名警察被飛來的碎片割傷。博爾德郡北部也在30日上午發生第2場大火，還好消防員很快就將其撲滅。當地居民透露，科羅拉多州受影響地區的天空現在是一片深棕色，塵土像蛇一樣在人行道上打著漩渦，部分地區也籠罩在煙霧瀰漫的橘紅色天空下，人們都在瘋狂逃命。

科羅拉多州巡警在推特上指出，大火已導致當地多個道路被關閉，並造成數百次的停電，而大風也掀翻了多輛轎車。一名網友在蘇必略市拍攝的畫面可見，當地的停車場似乎被風吹起的煙霧吞沒了一樣，空氣中的霧霾也擋住了陽光，四周都是灰霧霧的，能見度很低。

Wildfires. In Colorado. In the middle of winter. A brutal reminder that the climate crisis continues to escalate.pic.twitter.com/1pTLD9I0Wc — Dr. Lucky Tran (@luckytran) December 30, 2021

專家將這場野火歸咎於氣候變化，美國乾旱監測機構稱，博爾德縣絕大多數地區正在經歷極端或嚴重的乾旱，因此才引發這場嚴重大火。科羅拉多州長波利斯目前已宣布該州進入緊急狀態，並將這場大火稱為「一場毀滅性的火災」。

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