人妻偷吃片曝光！門鈴一響「急把小王藏廚房」　轉身熱吻綠帽尪

記者吳美依／綜合外電報導

外國一名人妻在家中廚房和情夫卿卿我我，未料老公卻突然回家，嚇得趕緊示意小王躲到流理台後方，立刻轉身應門迎接。她接下來全程緊緊勾著老公，撒嬌、擁抱、熱吻，就是深怕事跡敗露。情夫提心吊膽藏匿長達45分鐘，好幾次差點被發現，最後終於抓緊時機，連滾帶爬偷溜出去，此過程都被監視器捕捉下來。

影片中，小王把人妻抱上流理台，正親熱到一半，門鈴卻突然響起，他嚇得來不及拿手機，只顧著趕緊躲起來。女方匆忙應門後，一直「黏」在丈夫身邊撒嬌、分散注意力，費盡心思不讓老公走近情夫的藏身處。

▲外國一名人妻偷吃到一半，老公竟突然回家，她嚇得趕緊把小王藏進廚房流理台後方。（圖／翻攝自YouTube／Si Gendut Official）



最後，小王終於找到機會，趁著夫妻倆都不在玄關、客廳或廚房時，衝刺到門口，逃離房屋。此時，丈夫隱約聽見大門開關聲音，警覺地追上去查看，卻已經不見人影。但是，人妻似乎因為不被信任而大發雷霆，憤怒地拿枕頭丟老公。

Kumparan等媒體報導，印尼網友近日瘋傳熱議這部影片，但大多數人認為，這應該不是發生在當地。許多人留言表示，「女生演得比男生（小王）還要好」、「那個女人突然對老公很好，很明顯地表明她在隱瞞某件事情」。

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