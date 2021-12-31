美國單日暴增58萬例　創全球新高！專家警告：1月掀「病毒暴風雪」

▲ 民眾聚集曼哈頓的公園溜冰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種Omicron兇猛，美國確診數節節攀升，30日暴增58萬例，創下疫情爆發以來新高，也寫下全球最高紀錄。專家警告，明年1月將出現一場「病毒暴風雪」，美國民眾應為未來幾周的混亂做好準備，因為病例激增已經衝擊醫院、校園和日常生活的其他層面。

《紐約時報》統計，美國30日通報逾58萬人染疫，創下全球單一國家日增病例新高，至少25個州打破自身最高紀錄。《路透社》統計則顯示，美國七天平均日增確診數連二天創新高，住院率也上升27%。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）說明，「我們會看到這個國家確診數急劇上升，很難維持日常生活。下個月會出現一場『病毒暴風雪』（viral blizzard），整個社會都得承受壓力。」美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）29日也表示，1月確診數可能攀升。

▲ 確診數暴增，對醫療系統造成壓力。（圖／達志影像／美聯社）

由於檢測試劑短缺、突破性感染個案出現，專家認為，病例激增將為醫院及企業帶來壓力。貝勒醫學院傳染病專家霍特斯（Peter Hotez）說明，住院人數不斷上升之際，越來越多醫療工作者染疫，有效的療法卻越來越少，兒童住院率上升也引發憂慮。

隨著新年慶祝活動到來，許多民眾外出旅遊，Omicron也導致郵輪乘客及船員染疫的個案增加，美國CDC因此於30日將郵輪旅遊風險從第3級升至最高的第4級，不論民眾是否接種疫苗，都應避免搭乘郵輪，否則應確保完成第三劑接種。

不過，國際郵輪協會（CLIA）聲明指出，郵輪上出現的病例佔船上總人數的比例極低，感染率明顯低於陸地，且大多無症狀或病情溫和，對船上或陸上醫療資源幾乎不構成負擔，直指CDC的決定「令人困惑」。

▲ 專家預測，美國1月將面臨恐怖疫情。（圖／路透）

美國衛生官員先前指出，早期數據表明，感染Omicron者病情似乎不那麼嚴重，但仍持續推廣疫苗、戴口罩及社交距離。監管機構已經批准16歲以上者接種加強劑，計畫下周將範圍擴大至12至15歲兒童。

校園如何應對病例激增也至關重要，尤其是對於需要外出工作的父母。美國教育部長卡多納（Miguel Cardona）說明，各級學校將維持開放，將投入聯邦資金，用於人力及檢測。部分州、市首長30日也表示，將敞開校園歡迎學生下周在寒假結束後歸來。

專家認為，隨著試劑短缺問題緩解、藥物廣泛供應，明年1月過後疫情將有所改善。奧斯特霍姆表示，「我們確實看見隧道盡頭的曙光，但就目前而言，還是必須平心靜氣。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》