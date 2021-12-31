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飛機搭一半測出陽性！她慘關廁所5小時　「克難畫面」百萬人瘋傳

▲▼ 美國女老師因在機上測出陽性，自願關在廁所隔離。（圖／翻攝自TikTok／@marisaefotieo）

▲ 女老師因在機上測出陽性，自願關在廁所隔離。（圖／翻攝自TikTok／@marisaefotieo）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州一名女老師日前搭上飛往冰島的班機，想到國外享受聖誕節假期，登機前PCR檢測呈陰性，卻在機上開始身體不適，馬上使用快篩試劑檢測，結果呈現陽性。為避免傳染給其他乘客，她最後只好自願在剩下的5小時旅途中關在飛機上極度狹窄的廁所裡，這段特別的經歷也令她在社群媒體上意外爆紅。

@marisaefotieo為我的 VIP 隔離區 @Icelandair 大喊大叫 .. #luxuryliving #imsolucky #covid #vaccinated #fyp #viralvideotiktok #quarantine ♬ 我很幸運 - Grandzz

女老師福蒂奧（Marisa Fotieo）21日在TikTok分享這段影片，以字幕寫下「當你在大西洋上空測出陽性」，畫面中可見她臉上戴著二片醫用口罩和一片布口罩，坐在機上狹窄的廁所裡，膝蓋幾乎抵到廁所門，身後則有空服員為她準備的飲食，並在文中表示，「為我的VIP隔離小角落向冰島航空致敬。」

這段影片短短幾天累計440萬次觀看，引發眾多網友質疑，「可是妳知道檢測結果之前不是應該在隔離嗎」、「要怎麼在飛行中測出陽性」，也有人留言鼓勵，「為妳主動告知自己測出陽性的行為致敬，多數人不會說出來，將所有人置於風險之中」。

福蒂奧對此說明，20日登上從芝加哥飛往冰島的航班以前，接受二次PCR檢測都呈陰性，但在機上開始喉嚨痛，便帶著自己隨身攜帶的家用快篩試劑進廁所，結果呈現陽性，「飛機上有150人，我最怕的就是會傳染給他們」，因此選擇在剩下的5小時航程中，獨自待在廁所裡。

多虧空服員埃里克斯多蒂爾（Ragnhildur "Rocky" Eiríksdóttir），福蒂奧才能撐過這段難熬的時間，「她確保我在這5小時的需求都被滿足，從食物到飲料都是，而且不斷確認我的狀況，並向我保證一切都會沒事。」

降落冰島後，福蒂奧馬上被送往一家紅十字會飯店接受隔離。下機前埃里克斯多蒂爾也將個人聯絡方式留給福蒂奧，在她隔離期間給予更多幫助。福蒂奧提到，「她帶了花、一顆小的聖誕樹和燈泡，可以掛在上面。這太感人了，她根本就是天使。」她受訪時也表示，這是一段瘋狂的經歷。

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