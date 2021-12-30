新冠輕症和感冒難分辨！　專家曝：出現「3大症狀」快檢測

▲流行病學家建議，曾接觸過新冠患者的人一旦出現頭痛、乾咳、嗅味覺喪失，就應該盡快進行新冠檢測，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Omicron及Delta變種病毒聯手發威，讓全球的新冠確診病例數在聖誕節後如「海嘯」般激增11%。然而，對於已接種了疫苗的人群而言，感染變種病毒並不會引發重症，而且症狀與普通感冒或流感類似，因此許多患者很難分辨自己的不適症狀究竟是什麼病症。

據CNN報導，流行病學家艾爾賽德（Abdul El-Sayed）指出，新冠的早期症狀和普通感冒、流感極其相似，不過民眾還是能通過特殊症狀及接觸史來判斷自己是不是得了新冠，「新冠患者比較普遍的症狀有頭痛、乾咳、嗅味覺喪失等，因此民眾若察覺到自己胸痛發作的頻率變得嚴重，尤其還伴有乾咳等症狀，就應該立即求醫」。

艾爾賽德也提醒，人們也應該時時注意自己是否曾接觸過染疫人士，如果民眾曾與染疫患者有過密切接觸，並出現新冠症狀，那就應該立刻接受快篩並進行隔離，「考慮到Omicron的傳播速度和野火一樣快，因此我建議，一旦人們接觸到了新冠患者，那無論你有沒有出現症狀，都應該立刻接受檢查」。

需要注意的是，如果你是疑似病例或陽性病例的接觸者，那麼即使你的檢測結果呈陰性，也不代表你的危機解除，因為美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，病毒的潛伏期最長可達14天，因此最好的情況是在接觸病毒的5天後再次進行檢測，以做好萬全的防護。艾爾賽德也指出，無論患者感染的是新冠或是普通感冒，「在對抗病毒性疾病時隔離一直都是個好主意」。

由於目前大部分5歲以下的幼兒還不符合接種新冠疫苗的資格，因此不少父母都對孩子們的健康感到擔憂。艾爾賽德建議，父母可以定時讓孩子接受檢測，並確保孩子隨時落實戴口罩、消毒洗手、保持社交距離、減少室內聚集等防疫措施，以減少病毒的傳播。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》