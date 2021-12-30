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中二選區立委補選政見會　學者評分：顏寬恒口才比想像中好

▲學者評分中二選區立委補選政見會，「顏寬恒口才比想像中好！」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲學者評分中二選區立委補選政見會，「顏寬恒口才比想像中好！」（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區立委補選將於1月9日舉行，唯一的一場政見會今晚6點30分登場，5位候選人都出席參加，全程時間約2個半小時。彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆看完藍、綠兩派候選人表現評分，林靜儀台風穩健、「溫柔當中有攻有守、給85分」；另外給顏寬恒81分，因其表現略顯緊張，但「口才比外界想像還要好」，雖照稿念可無出錯，看得出幕僚團隊用心、惡補成功！

5位候選人分別是1號台灣股票黨張炯春、無黨籍2號林金連、3號無黨籍李昇翰、4號民進黨林靜儀以及5號國民黨顏寬恒。發言順序由林金連優先、接著分別是張炯春、林靜儀、李昇翰，最後為顏寬恒。

▲中二選區立委補選唯一政見會登場，顏寬恒最後發言（圖／翻攝中選會直播YT）

▲中二選區立委補選唯一政見會登場，5位候選人皆出席。（圖／翻攝中選會直播YT）

劉兆隆盛讚，這次5位候選人當中包括青年參選的李昇翰、台派代表張炯春、傳統地方派系的顏寬恒、中產菁英階級的林靜儀以及資深社會底層代表林金連，這些都代表著中二選區選民的對候選人多元性的接納與包容。

劉兆隆表示，林靜儀、顏寬恆在這次政見會交鋒點不多，都花了60%力氣向傳統支持者喊話，僅用30-40%氣力來攻擊對方。在論述上，林靜儀提到新移民女性、弱勢族群，議題也有國安高度，包括人口政策、社福關懷、公托公幼政策等，顯示出女性特質，也不忘爭取年輕選票支持；而顏寬恒今天特地穿粉色上陣，展現柔軟態度，吸引年輕人目光，令人意外的是「顏寬恒口才比想像中好，但中二選區選民數據僅37萬人卻說成40萬人稍嫌離譜。」

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