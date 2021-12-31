摩斯跨年抽「鳴日號豪華3日行」！連續7天早餐優惠　收假不憂鬱

▲摩斯漢堡祭出跨年新春抽獎、開工優惠。（資料圖／安心食品提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接2022年，摩斯漢堡推出「福虎生風迎新春」抽獎活動，只要消費滿200元就能登錄發票抽獎，頭獎為價值3萬元的鳴日號「豪華3日行」，還有儲值金8888元等。另外為了替上班族在連假結束後打氣，1/3-1/9連續7天早餐優惠，週一也有澳洲咖啡限定優惠，讓大家收假不憂鬱。

▲摩斯漢堡新春抽獎。（圖／業者提供）

摩斯漢堡新春抽獎活動「福虎生風迎新春」，1/1-2/28期間凡單筆消費滿200元，登錄發票就可以抽價值3萬的頭獎鳴日號「豪華3日行」，還有二獎摩斯卡儲值金8,888元等多項好禮，購買指定商品再享2倍中獎機會。

▲鳴日號豪華列車。（資料圖／記者彭懷玉攝）

更貼心在元旦連假結束後，1/3-1/9連續7天推出早餐優惠，上午10點半前黃金塔塔鱈魚堡+大杯冰紅茶優惠價79元（原價95元）；另外在1/1-2/28也推出澳洲咖啡週一分享日活動，上午10點半後澳式黑咖啡不限冰熱，2杯優惠價89元（原價130元），可單杯加價20元升級摩斯馥樂白/澳式冰歐蕾，讓消費者週一上班不憂鬱！

▲元旦連假結束後，1/3-1/9連續7天推出早餐優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡週一咖啡優惠。（圖／業者提供）

而即日起摩斯漢堡也推出冬季限定「黃金夯地瓜」，特選在地食材台農57號地瓜慢火烘烤，油炸至外層金黃酥脆，內餡綿密鬆軟，大份售價55元、小份45元，還有雞塊夯地瓜組售價55元。人氣商品蒟蒻也於2022年推出「柳丁蒟蒻」新口味，採用台灣在地柳丁原汁製作而成，味道清甜酸香，期間限定開賣，業者也推出多款新春好禮優惠。

▲肯德基推出期間限定新品「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」，外帶還直接附上加熱式陶瓷鍋。（圖／業者提供）

另外為迎接跨年倒數，肯德基推出期間限定新品「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」，除了有明星商品咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯、金黃脆腿條，最大的驚喜是還附上一個可加熱使用的特製陶鍋，以及一個時尚環保提袋。

濃郁香溢的切達起司醬用陶鍋加熱後，無論是咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯與金黃脆腿條，都可以搭上濃郁的切達起司醬，起司控絕不可錯過，即日起至2022年1月10日限定開賣。

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