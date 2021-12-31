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全聯跨年「1元喝熱美式」！加碼3天「買1送1」連假優惠一次看

▲▼「全聯線上購PXGo!」年終盛典祭出6大主題活動，另跨年、元旦咖啡都有優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯元旦祭出「1元喝熱美式」好康。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接跨年3天連假，全聯實體門市與線上推出OFF COFFEE不論冰熱「買1送1」，還有元旦「1元喝熱美式」限量開搶，象徵一元復始與全台同慶；而超商如7-11也連續5天推出「買2送1、買1送1」等優惠；另愛買量販也在1/2有「會員全館萬件商品任挑滿額享9折」，指定家電滿額現折再送現金券等優惠。

▲▼「全聯線上購PXGo!」年終盛典祭出6大主題活動，另跨年、元旦咖啡都有優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯連續3天不限冰熱都有「買1送1」。（圖／全聯提供）

●全聯

全聯12/31-2022/1/2限時3天，無論線上PX!GO或線下實體門市，推出OFF COFFEE不論冷熱都可享「買1送1」 ，每名會員限購1組，3天各限量1萬組。

而元旦當天，熱美式更只要「1元」就能爽喝，PX!GO 每名會員限購1組，限量1萬組；實體門市每店限量100杯，若沒有賣OFF COFFEE的門市，改為每店限量100罐伯朗咖啡，數量有限，售完為止。

除了OFF COFFEE優惠外，還特別祭出指定保健食品限時破盤下殺，如12/31-2022/1/6「好立善發泡錠」買3件特價只要389元，等於每件不到130元。

●7-11

7-11門市將於12月31日起至1月4日止限時5天，推出「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE特大拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶，可享同品項買2送1優惠，另還有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品，祭出買2送1、買1送1等優惠。

而即日起至2022年1月11日，CITY PRIMA精品咖啡也享同品項(精品美式或精品拿鐵)第2杯10元，開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

●萊爾富

萊爾富自12月31日至2022年1月1日也推出跨年咖啡優惠，期間只要在Hi-Life VIP整買零取專區購買「大杯美式咖啡(不限冰熱)20杯」直接再送「22杯大杯美式咖啡」，換算下來爽喝42杯美式每杯只要花約21元，不限量組數，須在2022年6月30日前兌領完畢。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家跨年推出Let’s Café 及私品茶「第二杯11元」。（圖／業者提供）

●全家

全家也推出跨年Let’s Café 及私品茶優惠，12/31起至111/1/2止，會員於全家App「隨買跨店取」購買大杯經典美式（不限冰熱）、大杯經典拿鐵（不限冰熱），或是私品茶永豐餘生技系列（不限口味），即享「第二杯11元」。同場加映元旦迎虎爺優惠，1/1早上10時至1/2止，於店舖購買指定商品，單筆消費金額滿250元，就送50元購物金；還有瓶裝茶飲、氣泡水、零食、冰棒等百樣指定商品，同品牌、同價位第三件0元，買越多省越多。

●愛買量販

愛買量販為了替民眾省荷包，推出歲末最後一檔安心抗漲優惠，12/29(三)~2022/1/11(二)期間，超過100款民生熱銷品最低57折起，還有主婦最愛的「買1送1」。包含年度熱銷8.3萬串的舒潔平版衛生紙，每串下殺129元；年度熱銷5500台的任天堂Switch，OLED新款主機特價10480元，每人限購1台；年度熱銷2.8萬罐的桂格即食大燕麥片，購買3罐每罐只要133元；年度熱銷6600包的三好關山香米，每包下殺119元。

業者也為了配合政府平穩物價，期間再推出230款油品醬油、沖泡咖啡、牙膏、洗劑、泡麵、冷凍水餃、餅乾、氣泡水等商品「買1送1」，預計吸引不少民眾趁機省一波！

而1/2(日)當天也快閃推出「會員全館萬件商品任挑滿額享9折」及「指定家電滿額現折再送現金券」雙重跨年瘋狂現金回饋活動。

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