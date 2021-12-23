丹丹漢堡「只在台南高屏開店」卻成南霸天　最新調查排進速食第四名



▲丹丹漢堡號稱速食界的南霸天，在台南高屏地區有相當廣泛的擁護者（圖／記者劉亭攝）

App活動小組／綜合報導

住南部的朋友肯定對「丹丹漢堡」一點都不陌生，這間連鎖速食店成立37年以來，僅在台南、高雄、屏東三個縣市展店，主打中西混合式速食，炸雞配麵線羹、瘦肉粥配雞塊一點都不怪。近年來更被網友稱譽CP值極高，在南台灣逐漸成為取代麥當勞的存在，果然在速食業最新調查中，綜合排名衝上第四，可與國際級連鎖速食一較長短。

新聞雲特舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，麥當勞暫以高幅度人氣位居綜合排名首位，其次則是肯德基、摩斯漢堡以微些差距暫居第三，第四則是丹丹漢堡。單以連鎖速食店數來計算，在台最多店數的麥當勞擁有約500間分店，肯德基約有135間，摩斯漢堡約300間，而丹丹漢堡目前約44間分店，店數差距下卻衝進前四，令人印象深刻。

企業調查票選現況（截至12/23 11:00）



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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

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▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



