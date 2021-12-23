　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丹丹漢堡「只在台南高屏開店」卻成南霸天　最新調查排進速食第四名

▲▼台南丹丹漢堡。（圖／記者劉亭攝）
▲丹丹漢堡號稱速食界的南霸天，在台南高屏地區有相當廣泛的擁護者（圖／記者劉亭攝）

App活動小組／綜合報導

住南部的朋友肯定對「丹丹漢堡」一點都不陌生，這間連鎖速食店成立37年以來，僅在台南、高雄、屏東三個縣市展店，主打中西混合式速食，炸雞配麵線羹、瘦肉粥配雞塊一點都不怪。近年來更被網友稱譽CP值極高，在南台灣逐漸成為取代麥當勞的存在，果然在速食業最新調查中，綜合排名衝上第四，可與國際級連鎖速食一較長短。

新聞雲特舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，麥當勞暫以高幅度人氣位居綜合排名首位，其次則是肯德基、摩斯漢堡以微些差距暫居第三，第四則是丹丹漢堡。單以連鎖速食店數來計算，在台最多店數的麥當勞擁有約500間分店，肯德基約有135間，摩斯漢堡約300間，而丹丹漢堡目前約44間分店，店數差距下卻衝進前四，令人印象深刻。

企業調查票選現況（截至12/23 11:00）

＞＞＞看詳細票數分布請點我＜＜＜

＞＞＞看詳細票數分布請點我＜＜＜

＞＞＞看詳細票數分布請點我＜＜＜

[廣告]請繼續往下閱讀...


ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
西安封城內部曝光！　首夜末日般空城
韓國讚嘆台灣防疫奇蹟！「本土+0」登三大報頭條
13歲少女房間傳嬌喘聲　爸爸推門「3人傻眼」
快訊／侯友宜宣布：新北這行業　明年加薪4000
李靚蕾影射「已婚人妻」徐若瑄告得成？　律師給解答
彈頭連環爆「找人講也沒用」　網瘋猜他說的「是這大咖」
嗆黑人像猴子！彈頭嗆「找誰講都沒用」　2重砲文消失了
獨／彈頭向黑人開砲爆「王朝903事件」！親曝發文內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄青年租屋補助放寬！最新方案出爐　3大族群每月最高3400元

彰化國二女打BNT住院19天　縣府：已提供協助盼早日康復

「找誰講都沒用」彈頭2重砲文卻都消失！網驚：燒到周董了嗎

小鮮肉打BNT開撩！「袖子一拉」護理師爆驚喜：好窩心的孩子

海底撈口味普卻「一堆人排隊搶吃」？　網吐1超強優勢：哪家比它好

嗆黑人像猴子！彈頭警告「找誰講都沒用」　2重砲文都消失了

英聽二測查成績看這　擇優後近2.4萬人拿A級

10年抽驗18萬件日本食品輻射含量　衛福部：未有不合格案例

「蕾神之槌」變高中學習單！6道題目曝光　網吵翻：老師帶頭指認？

祈求台灣四時無災　台南左鎮噶瑪寺「元旦供佛」護國祈福大法會

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

高雄青年租屋補助放寬！最新方案出爐　3大族群每月最高3400元

彰化國二女打BNT住院19天　縣府：已提供協助盼早日康復

「找誰講都沒用」彈頭2重砲文卻都消失！網驚：燒到周董了嗎

小鮮肉打BNT開撩！「袖子一拉」護理師爆驚喜：好窩心的孩子

海底撈口味普卻「一堆人排隊搶吃」？　網吐1超強優勢：哪家比它好

嗆黑人像猴子！彈頭警告「找誰講都沒用」　2重砲文都消失了

英聽二測查成績看這　擇優後近2.4萬人拿A級

10年抽驗18萬件日本食品輻射含量　衛福部：未有不合格案例

「蕾神之槌」變高中學習單！6道題目曝光　網吵翻：老師帶頭指認？

祈求台灣四時無災　台南左鎮噶瑪寺「元旦供佛」護國祈福大法會

中國西安封城　力成：員工點對點接送上下班、不受影響

投資人查詢更容易！證交所優化「財務重點專區」使用介面

高雄青年租屋補助放寬！最新方案出爐　3大族群每月最高3400元

人工受孕失敗離婚收場　法官判丈夫「滅種」無罪

金門監獄大門濺血　毒蟲嫌管理員太嚴「撂台北友人飛去教訓他」

好萊塢影帝自爆有性成癮！曾與學生上床　「以為兩情相悅沒問題」

投資台灣3大方案續辦到2024年　申請條件首增「淨零炭排」

漫威官網出現「另外兩位蜘蛛人」！網驚：官宣三代同堂？

600坪無印良品旗艦店明年1／26開幕　春池進駐提供DIY課程、回收服務

新北金山高中創校75年週年　牛排教父鄧有癸獲傑出校友

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

生活熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

全台雨3天時間曝！2波最低探10℃　跨年天氣出爐

黑人發聲明回擊！網讀到「文末2行」驚中計

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

入冬最強寒流？一張圖看濕冷凍骨9°C

最強最久一波！劇烈大變時間曝　濕冷3天探10度↓

開抓王力宏「人妻床友」！律師點盲點：有3人選

蕾宏「鬧劇該停了」　醫替徐若瑄叫屈：只見滿滿群眾暴力霸凌

Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師：不可取

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

抽中台中千萬宅夫婦現身　她只中過發票200元

「蔄」姓全台僅2戶！她揭正確唸法　最罕見1人姓氏曝

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

更多熱門

相關新聞

摩斯漢堡明年拓展30間新門店　斥資10億打造食品加工廠

摩斯漢堡明年拓展30間新門店　斥資10億打造食品加工廠

2021台北國際食品展今（22）日登場，東元餐飲集團旗下安心食品董事長林建元表示，摩斯漢堡明年將加速展店腳步，在店點汰舊換新下將淨增加30店，預計全台總店數將達320間門店；另外，公司斥資超過10億元打造食品加工廠落腳屏東，明年將正式動工力拚後年上線投產，升級旗下產品創新研發。

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

原料到貨延遲　日本麥當勞暫時停售大薯與中薯

原料到貨延遲　日本麥當勞暫時停售大薯與中薯

背後阿嬤喊「幫加購3條牙膏」　錢怎麼算戰翻了

背後阿嬤喊「幫加購3條牙膏」　錢怎麼算戰翻了

關鍵字：

2021企業品牌聲望大調查最佳人氣獎最佳品牌獎企業永續獎連鎖速食店麥當勞肯德基丹丹漢堡炸雞21世紀風味館摩斯漢堡

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

遭黃安瞎傳已離婚…章子怡震怒打臉「假的」

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面