摩斯漢堡「都是學生妹在吃」　網曝1關鍵太中肯：男生會抱怨

▲摩斯漢堡。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

連鎖速食餐廳「摩斯漢堡」價格雖比較高，但還是擁有不少死忠粉絲。就有網友好奇詢問，為什麼摩斯漢堡的客人中，年輕女生居多呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有不少人點出「關鍵原因」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「摩斯為什麼都女生在吃」為題發文，提到他日前去吃摩斯，結果內用客人中，有八至九成都是女生，且多數年紀較輕，以學生居多，為何摩斯漢堡比較受到年輕女生的喜愛呢？

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貼文曝光後，不少網友都點出關鍵原因，「摩斯的體積就是適合小鳥胃的人」、「對食量較小的女生來說很適合啊」、「就是適合小鳥胃的女生吃啊」、「男生不是都抱怨吃不飽嗎」、「因為男生真的吃不太飽」、「食量比男生少，男生可能要點兩份」、「我男的，我都會吃啊，但要點兩份也是真的」、「因為男生吃不飽」。

本站曾報導《「最貴速食店」摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵：其他間沒得比》，雖然不少人都覺得摩斯的漢堡比較貴又比較小，但因為口味好吃、紅茶好喝，所以還是願意到摩斯消費，「比麥當勞、肯德基好吃啊」、「每個人口味不同，我自己覺得好吃」、「紅茶真的其他間沒得比」。