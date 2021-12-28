起司控必吃！肯德基「炸雞起司鍋」期間限定開賣　外帶直接送陶鍋

▲肯德基推出期間限定新品「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」，外帶還直接附上加熱式陶瓷鍋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接跨年倒數，肯德基推出期間限定新品「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」，豐盛組合包含咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯、金黃脆腿條，更搭配了特製加熱式陶鍋、濃郁的切達起司醬，還有限量時尚環保提袋，方便整袋揹著走，12月30日至2022年1月10日限定開賣！

肯德基於跨年前夕限定推出「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」，除了有明星商品咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯、金黃脆腿條，最大的驚喜是還附上一個可加熱使用的特製陶鍋，以及一個時尚環保提袋。濃郁香溢的切達起司醬用陶鍋加熱後，無論是咔啦脆雞、勁爆雞米花、香酥脆薯與金黃脆腿條，都可以搭上濃郁的切達起司醬，起司控絕不可錯過！

▲▼「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」附上一個可加熱使用的特製陶鍋，以及一個時尚環保提袋。（圖／業者提供）

「炸雞起司鍋 溫暖樂饗餐」2021年12月30日至2022年1月10日期間，在全台門市限時限量販售，僅限到店外帶、車道點餐，不適用於內用、自助點餐、網路訂餐、電話訂餐與LINE訂餐；而部分餐廳 （宜蘭礁溪、台大卓越、新竹湖口）不販售；另部分餐廳未提供金黃脆腿條，將改提供10塊上校雞塊。

另外人氣速食店麥當勞宣布狂被敲碗的「肯瓊醬」回來了，韓國直送的肯瓊醬口感酸甜、又帶有微辣口感，可是被譽為是「醣醋醬」的最強勁敵，明（29）日起至2022年1月23日限時回歸或售完為止，而期間只要購買雞塊套餐或單點10塊雞塊，就可任選2份醬料，而現在可是有4種醬料任選，包括肯瓊醬、蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬及醣醋醬，鐵粉把握機會再回味一次。

▲麥當勞夯到缺貨的韓國肯瓊醬限時回歸了，現在麥克雞塊一次就有4種沾醬選擇。（圖／業者提供）

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