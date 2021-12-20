「韓版糖醋醬」不影響人氣　麥當勞暫居三冠王　速食品牌排名狂地震

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吃麥克雞塊了嗎？麥當勞因15日在官方粉絲團公告，疫情影響全球物流貨運，醣醋醬將由原本的美國版，改由韓國支援糖醋醬進貨。

雖然熟悉的口味最對味，許多網友哀號只想原本的美國味，但進到港的韓國版糖醋醬，也讓不少人好奇會帶來怎樣的變化。

根據「2021企業品牌聲望大調查」連鎖速食店類的投票，麥當勞在「最佳人氣」、「最佳品牌」、「永續經營」目前全面霸佔第一，票數占比皆在40%以上，人氣依然不受影響。

▲麥當勞現烤焙果同時擁有乳酪抹醬(cream cheese)和草莓果醬雙醬享受。（圖／記者吳杰澄攝）

連鎖速食店類最佳人氣排行榜：

麥當勞，24,880票，占49%

肯德基，5,520票，占11%

摩斯漢堡，4,308票，占8%

丹丹8%，4,119票，占8%

21風味館，3,160票，占6%

值得一提的是，「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，除了前兩名固定由麥當勞、肯德基霸佔之外，第三名到第五名的排名則各有千秋。

摩斯漢堡在最佳人氣獎拿下第三名，丹丹漢堡位居第四。但戰場轉換到最佳品牌獎、永續經營獎，21風味館則又異軍突起，佔據第三名的寶座。

最佳人氣票選現況（截至12/20 11:00）

＞＞＞永續經營項目，即時戰況及詳細票數＜＜＜



＞＞＞最佳品牌項目，即時戰況及詳細票數＜＜＜



＞＞＞最佳人氣項目，即時戰況及詳細票數＜＜＜



ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品。

投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



