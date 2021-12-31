倒數也要省荷包！民生用品下殺買1送1　量販超市跨年優惠一次看

▲超市、量販業者紛紛推出歲末最後一檔跨年優惠。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／綜合報導

今年最後一次省荷包囤貨機會！為迎接新的一年到來，量販及超市業者也紛紛在2021歲末祭出最後一檔跨年優惠，其中全聯推出元旦1元喝熱美式，還有部分民生用品買1送1；愛買量販也精選超過100款民生熱銷品最低57折、230項主婦最愛商品買1送1；而「巷口好鄰居」美廉社也祭出抗漲專區，衛生紙一串99元被瘋搶，跨年還有滿額折扣優惠。

●全聯

▲全聯元旦推出限量「1元熱美式」，還有連續3天買1送1。（圖／全聯提供）

全聯在12/31-2022/1/2限時3天，無論線上PX!GO或線下實體門市，推出OFF COFFEE不論冷熱都可享「買1送1」 ，每名會員限購1組，3天各限量1萬組。元旦當天，熱美式更只要「1元」就能爽喝，PX!GO 每名會員限購1組，限量1萬組；實體門市每店限量100杯，若沒有賣OFF COFFEE的門市，改為每店限量100罐伯朗咖啡，數量有限，售完為止。

全聯線上購PXGo! 即日起至1/2 也推出「年終盛典」，活動期間全站使用PX Pay支付，單日單卡消費「滿1000元送1000福利點」，最高享10%回饋；而在小時達滿1000元，使用折扣碼現折150元 。還特別祭出指定保健食品限時破盤下殺，如12/31-2022/1/6「好立善發泡錠」買3件特價只要389元，等於每件不到130元。

即日起至明年1/6更在線上線下同步推出「棉棉時光機」，全店衛生棉、成人紙尿褲、嬰兒紙尿褲、濕巾全系列特價，多款指定商品「買1送1」、「5折起」優惠，還有衛生紙及紙巾等「滿699元贈699福利點」，消費者可把握機墜囤一波。

●美廉社

▲美廉社衛生紙特價被瘋搶，2021年的最後一天，結帳金額滿399元再打95折。（圖／業者提供）



美廉社陪消費者抗漲，祭出自有獨家品牌優惠，近推出「Simple Life超柔抽取加量版(100抽X12包)」1串只要99元，在鄰里間大獲好評，短短時間被瘋搶，業者也緊急在跨年加碼5萬串，讓優惠不間斷；活動自即日起至2022年1月2日止，數量有限，售完為止。

而在2021年的最後一天，結帳金額滿399元再打95折；此外還有「部長不漲，巷口抗漲」專區，精選商品包含台灣人小時候的回憶零食「比利時Pringles洋芋片大罐裝165g」，不同於市售通路，美廉社獨家進口更大片裝規格，原價1罐109元，特價2罐99元。

另有巷口酒窖年銷常勝軍「德國柏格金牌啤酒500ml」3罐99元、英國格蘭寇特蘇格蘭威士忌700ml 每瓶原價420元，優惠價199元，活動自12月31日起至2022年1月2日止，陪消費者一起倒數2021年。

●愛買量販

▲愛買量販祭出跨年優惠。（圖／業者提供）

愛買量販為了替民眾省荷包，推出歲末最後一檔安心抗漲優惠，即日起至2022/1/11期間，超過100款民生熱銷品最低57折起，包含年度熱銷8.3萬串的舒潔平版衛生紙，每串下殺129元；年度熱銷5500台的任天堂Switch，OLED新款主機特價10480元，每人限購1台；年度熱銷2.8萬罐的桂格即食大燕麥片，購買3罐每罐只要133元；年度熱銷6600包的三好關山香米，每包下殺119元。

業者也為了配合政府平穩物價，期間再推出230款主婦最愛商品「買1送1」，像是醬油、沖泡咖啡、牙膏、洗劑、泡麵、冷凍水餃、餅乾、氣泡水等，預計吸引不少民眾趁機囤一波！



而1/2(日)當天也快閃推出「會員全館萬件商品任挑滿額享9折」及「指定家電滿額現折再送現金券」雙重跨年瘋狂現金回饋活動。

●家樂福

而家樂福1/1 持家樂福x玉山銀行聯名卡+家樂福錢包消費享9折，1/2家樂福會員，量販店單筆消費滿2,000元、超市店單筆消費滿599元，享9折（現金折價券回饋）。