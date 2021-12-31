「Omicron高峰已過」南非宣布解除宵禁　防疫鬆綁迎2022

▲Omicron變異株可讓打過疫苗、曾經染疫的人再度確診，擴散速度使美、英等國醫療體系緊繃。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

南非政府30日表示，依據衛生部門統計數據，目前已度過Omicron疫情浪潮高峰，死亡人數並未出現大幅上升，宣布解除自2020年3月下旬宣布的全國災難狀態以來實行的宵禁規定。紐約時報形容，這給其他正在努力因應Omicron變異株的國家帶來希望。

「Omicron帶來的第4波浪潮以驚人速度上升，達到高峰，接著急遽下降」，南非醫學研究理事會成員阿布杜拉（Fareed Abdullah）表示，該變異株用不到4周的時間讓疫情來到高峰，但在這過後的2周，疫情急速下降，「豪登省北部城市茲瓦內（Tshwane）的Omicron浪潮已經結束，與其說是一場大浪，不如用暴洪來形容」。

多名官員指出，在這段期間，死亡人數上升幅度小，上周增加幅度微乎其微。部分科學家預測，其他地方也會出現相同狀況。華盛頓大學流行病學家穆克達德（Ali Mokdad）說，即將到來的1月份疫情將會非常艱困，因為確診數會持續飆增直至頂峰，接著會迅速下降，儘管染疫數仍將使醫院不堪重負，但住院病例的比例應該會低於前幾波疫情。

▲依據BNO NEWS統計，截至台灣31日上午11時20分，Omicron疫情蔓延全球125國，總計36萬7204人確診該毒株，其中61人病歿。（圖／達志影像／美聯社）

翻開數據，Omicron變異株11月下旬首度在非洲國家波札那、南非現蹤，依據「用數據看世界」（Our World in Data）統計，Omicron在短時間內成為南非境內主要流行病毒株，當地確診數飆增，截至12月中旬平均單日新增2萬3000起病例。截至上周，所有經基因定序的新增確診當中，高達95%感染Omicron。

不過，南非近2周的總染疫數持續下降，上周降低30%，平均單日新增不到1萬1500人。數據顯示，除了東、西開普敦省之外，所有省分病例數均下降，而全境住院率也呈現下降，僅西開普敦省例外。

南非官員上周結束追蹤作業，取消隔離未出現症狀的可能接觸者。依據政府30日最新宣布的防疫政策，先前午夜至凌晨4時的宵禁措施取消，但在公共場合必須戴上口罩，室內聚會人數上限為1000人且必須保持社交距離，室外聚會人數上限為2000人。

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