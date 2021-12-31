德國連2年「跨年禁售煙火」　民眾瘋湧波蘭掃貨！排隊3小時也要買

Dozens of Germans were seen queueing up outside a fireworks shop in the Polish border town #Slubice, to work around a fireworks' ban within #Germany on Sunday. pic.twitter.com/07mmlSV6wB — Ruptly (@Ruptly) December 13, 2021

記者吳美依／編譯

德國面臨Omicron引爆的新一波疫情巨浪，政府也因此連續第2年宣布禁售煙火。但是，大批民眾不顧禁令，趕在跨年夜之前，湧入鄰國波蘭的店舖或工廠掃貨，他們把各式煙火塞滿後車廂，即使排隊3小時也在所不惜。

《衛報》報導，波蘭西部邊境城鎮「斯武比采」（Slubice）湧入大批遊客，遠從德國而來購買煙火。為此，德國警方及海關單位祭出每輛汽車最多限載50公斤貨物的規定，並且在附近區域增派臨檢人力。

德國最新防疫政策規定，私人集會最多10人，參加者必須接種疫苗或染疫康復，而且不得包括14歲以下兒童；夜店及舞廳禁止營業，餐廳必須符合嚴格條件才能開張。當局表示，禁賣煙火是為了避免大型集會、緩解醫院負擔，因為往年跨年夜，醫院總會湧入大量燒燙傷或撕裂傷患者，幾乎都與煙火事故相關。

▲德國法蘭克福海關檢查從波蘭邊境城鎮「斯武比采」（Slubice）入境的遊客，發現大量波蘭煙火。（圖／達志影像／美聯社）

《德新社》委託市調公司YouGov調查發現，66%德國人支持禁令，27%認為這是錯誤政策。但是，煙火工業對此非常不滿，宣告將採取法律行動。他們指出，消費者不能在國內購買煙火，卻可從國外攜帶入境，非常不公平；如果按照說明書施放煙火，重傷意外「實際上是不可能的」。

德國是歐洲最大煙火市場，規模與美國相當，產業每年營業額可達2億歐元（約新台幣62.6億元），其中95%交易都在新年前3天完成。由於連續2年禁令，該國已經累計約3萬噸煙火，雖然目前被儲存在國內30個高度安全的區域，但庫存量持續攀升。

事實上，德國環保人士、動保人士、醫師及警消都曾發起運動，呼籲禁賣煙火，如今疫情進一步加劇產業危機。全國煙火協會主席舒伯特（Ingo Schubert）指出，人們施放煙火而受傷時，往往受到酒精影響，外界卻往往忽略這一點。他認為，煙火禁賣令是一種「象徵性政治」，政客急需公民支持防疫政策之際，可能只會出現反效果。

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