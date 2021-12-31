大陸新增本土確診166例　副總理急赴西安：要採取更堅決措施

▲孫春蘭到西安調研 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸30日新增195例確診，本土個案佔166例，其中165例在陝西。針對陝西西安疫情，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭29日抵達執導防疫工作，強調要採取更加堅決果斷措施，盡快控制疫情蔓延。

據《新華社》報導，孫春蘭29日到西安調研指導疫情防控工作。她強調，黨中央、國務院高度重視西安疫情防控工作，十分關心西安人民、陝西人民的健康安全；各方面要進一步把思想和行動統一到習近平總書記關於疫情防控的一系列重要指示上來，落實李克強總理的批示要求，態度堅決、科學精准、處置高效，刻不容緩落實各項防控措施，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治。

孫春蘭指出，要加強核酸篩查的組織，優化採樣、檢測環節組織銜接工作，提高檢測結果報送速度，採取針對性更強更有力的防控措施，對風險人員應隔盡隔。

對於封城的物資問題，孫春蘭稱，現在西安物資供應保障是充足的，關鍵是充實社區工作力量，打通服務保障「最後一百米」，解決好居民生活保障和就醫用藥需求。

她表示，只要堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，壓實「四方」責任、落實「四早」要求，把各項防控措施落細落實落到位，就一定能夠早日控制住疫情。

▲西安疫情累計破千例，封城進入第8天 。（圖／視覺中國）

據大陸國家衛健委今（31）日通報，12月30日0—24時新增確診病例195例。其中境外輸入病例29例，包括上海9例，天津4例，廣東3例，廣西3例，四川3例，湖南2例，雲南2例，遼寧1例，浙江1例，福建1例；含3例由無症狀感染者轉為確診病例，包括天津1例，廣東1例，四川1例。

本土病例方面共有166例，陝西佔165例，其中西安市161例、咸陽市2例、延安市2例；山西1例，在運城市，含1例由無症狀感染者轉為確診病例；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

截至12月30日24時，大陸現有確診病例2714例，其中重症病例15例，累計治癒出院病例94733例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例102083例，現有疑似病例2例；累計追蹤到密切接觸者1420758人，尚在醫學觀察的密切接觸者46232人。