準備「嗶」進場！台北通+悠遊卡快綁定　台北跨年3管制點快速通關

▲台北跨年晚會注意事項。（圖／台北市政府提供）

實習記者張鈞量／台北報導

2022台北市跨年晚會今晚登場，15時將開放民眾進場，今年活動現場沒有人數限制，不過一樣祭出民眾進場須量體溫、消毒、戴口罩、實名制等防疫措施，為了快速入場，台北市觀傳局局長劉奕霆表示，各管制區入口增設供綁定台北通APP的悠遊卡快速進場通道，只要用悠遊卡感應，即可快速入場。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」於今晚7時在台北市民廣場登場，15時起開放民眾進場。台北市觀傳局表示，為配合中央及北市防疫政策，晚會活動現場將圍設管制區，民眾進場須採實名制，可透過台北通APP掃描QR code，或持台北通綁定之悠遊卡快速感應進場。提醒民眾事先下載台北通APP並註冊會員，即可加快進場程序。

觀傳局長劉奕霆表示，因疫情仍然嚴峻，故「台北最High新年城-2022跨年晚會」將採較高規格管制措施，於舞台前方圍設管制區，並在松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，下午3時開放進場，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並以實名制方式進場。

劉奕霆提醒，民眾只要事前下載台北通APP，以手機號碼完成註冊後，至活動現場掃描QR code即可入場；另為了加快進場速度，各管制區入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，民眾於台北通綁定悠遊卡卡號，即可以該悠遊卡快速感應進場。

觀傳局也將於服務台、哺乳室備有酒精或消毒液，並配有額溫槍供民眾自主測量；所有流廁皆備有肥皂及洗手設備，並加強消毒頻率，流廁外也增設供水站供民眾洗手。

劉奕霆強調，提醒參與民眾，場內僅供飲水、禁止飲食，有發燒或呼吸道症狀民眾請勿參與活動。另如民眾近距離觀賞101煙火，請做好防護措施（如眼鏡、護目鏡），避免落焰造成眼睛不適。

觀傳局指出，不能到現場的民眾，可透過網路平台包括台北市政府Youtube、台北旅遊網FB等同步收看，另外廣播部分也會在台北廣播電臺同步播出。

觀傳局表示，台北最High新年城-2022跨年前期系列活動6區藝術燈飾，將持續點亮台北到明天(111年1月1日）止，邀請民眾一起告別因疫情停擺的生活，手牽手勇敢迎向2022。更多消息請鎖定臺北跨年官方網站及台北旅遊網Facebook粉絲專頁。

台北-台北最High新年城-2022跨年晚會

時間：2021／12／31（五）19:00

地點：台北市民廣場

卡司：Tizzy Bac、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、黃小琥，將由梁靜茹（睽違12年再次站上台北跨年舞台）開場，A-Lin壓軸。

特色：由Lulu（黃路梓茵）、網路節目《木曜四超玩》的邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞擔任主持群，而台北101將以「迎向美好未來」為主題，呈現全球首次在高樓演出的「動態展翅」與「高空愛心」，施放總長360秒的煙火秀。