迎接2022！全台22場跨年晚會卡司大PK　羅志祥在這復出開唱

▲2022高雄跨年打造全台唯一雙舞台雙製播，號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／整理報導

揮別2021！即將迎接全新2022年，全台各地都有舉辦大型跨年晚會陪著民眾一起倒數，22場跨年晚會卡司大PK，其中，羅志祥將在花蓮跨年場復出開唱最受到矚目。《東森新媒體ETtoday》也為您整理全台各地跨年活動相關資訊，看看哪場演唱卡司最吸引人！

北部地區：

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆市

1.2022年《搖滾基隆大步走》跨年晚會

時間：2021/12/31（五） 17：00

地點：基隆城際轉運站前國門廣場

卡司：楊肅浩與貝洛樂團（開場）、YELLOW（黃宣）、老王樂隊、血肉果汁機、無妄合作社、拾參樂團、FUTURE AFTER A SECOND、先知瑪莉、隨性、農村武裝青年、小樂吳思賢、神棍樂團（壓軸）、TRASH（壓軸）。

特色：長達7分鐘的煙火秀，並特別為跨年活動創作的主題曲《大船佇這》，一起欣賞音樂、煙火及基隆港獨有的船隻鳴笛。

直播：華視直播頻道、林右昌臉書粉絲專頁 、「基隆跨年晚會」官方粉絲專頁

台北市

2.台北最High新年城-2022跨年晚會

時間：2021/12/31（五）19:00

地點：台北市民廣場

卡司：Tizzy Bac、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、黃小琥，將由梁靜茹（睽違12年再次站上台北跨年舞台）開場，A-Lin（壓軸）。

特色：由Lulu（黃路梓茵）、網路節目《木曜四超玩》的邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞擔任主持群，而台北101將以「迎向美好未來」為主題，呈現全球首次在高樓演出的「動態展翅」與「高空愛心」，施放總長360秒的煙火秀。

直播：東森綜合台、台北市政府Youtube、台北旅遊網FB、myVideo、Line Today、Yahoo TV、東森新聞Youtube及FB、必應創造Youtube、麥卡貝網路電視

桃園市

3.2022 Meet遇見桃園跨年晚會



時間：2021/12/31（五）19：00

地點：桃園高鐵站前廣場（高鐵桃園站及機場捷運A18站）

卡司：畢書盡、李玖哲、韋禮安、李玉璽、李千那、熊仔、吳卓源、艾怡良、八三夭（壓軸）。

特色：由黃子佼、宇珊擔綱主持，跨年晚會將特別安排耳熟能詳的「追劇必聽神曲」，包括在大溪老街拍攝夯劇《神之鄉》主題曲，由劇中父子檔王識賢、李玉璽搭檔演唱；另還有「大嘻哈饒舌」、「最嗨PARTY TIME」、在地社頭祈福表演等節目。

直播：2022 Meet遇見桃園官網

新竹縣

4.幸福竹縣感恩有你 2022公益慈善跨年晚會

時間：2021/12/31（五）17：30

地點：新竹縣政府前廣場（新竹縣竹北市光明六路10號）

卡司：熱狗（MC HotDog）、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳…。

特色：由白冰冰、沈玉琳、DJ圓圓、台一線共同主持，當晚除了有180秒煙火秀，還準備了2台汽車進行摸彩活動。

直播：中視綜合台、中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube、楊文科粉絲專頁

▲新竹縣跨年晚會請來MC HotDog。（圖／翻攝自Instagram／mchotdogmusic）

中部地區：

台中市

5.2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜

時間：2021/12/31（五）19：00

地點：水湳中央公園

卡司：玖壹壹（開場）、五堅情、周興哲、畢書盡、?te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、Ella（陳嘉樺）、頑童MJ116 & 鼓鼓呂思緯（壓軸）。

直播：台中市政府官網

▲台中跨年晚會Ella、頑童獨家演出，交通攻略全出爐。（圖／記者游瓊華攝）



6.2022麗寶樂園跨年晚會

時間：2021/12/31（五）22：00

地點：麗寶樂園第二停車場

卡司：五堅情、張三李四、黃霆睿、琳誼、黃奕儒 Ezu、顏力妃、K.Swo、ALL IN 5、曹雅雯（壓軸）。

特色：在全台最大摩天輪「天空之夢」的燈光秀襯托之下，施放300秒、近3千發的高密度煙火秀，並採用270度環景釋放超震撼三面景觀。

▲麗寶樂園的跨年晚會將有摩天輪動畫秀搭配環狀璀璨煙火秀。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

南投縣

7.2022潭情說愛你 日月潭跨年晚會

時間：2021/12/31（五）20:00

地點：水社碼頭

卡司：那魯克樂團、好好玩樂團、孫尤安Yoanna、《聲林之王》韋喆等。

特色：煙火秀將在水社碼頭、伊達邵碼頭兩地舉辦，元旦零時一到便同步施放雙主場的300秒燦爛花火。

8.2022清境高山跨年晚會－清境原舞跨年祭

時間：2021/12/31（五）16：00

地點：清境農場遊客服務中心廣場

卡司：梁文音、曾靜玟、吳亦帆、徐小可、阿Ben、北原山貓、達卡鬧、白吉勝...等。

特色：全國最高海拔跨年晚會，還可迎接元旦曙光。

直播：中投有線

9.2022愛在南投星光閃耀跨年晚會

時間：2021/12/31（五）19：00

地點：南投縣立體育場

卡司：翁立友、謝金晶、蔡黃汝...等。

特色：現場將舉辦抽獎活動，最大獎項現金10萬元。

直播：中投有線

雲林縣

10.劍湖山-飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀

時間：2021/12/31（五）19：00

地點：劍湖山世界主題樂園

卡司：麋先生、宇宙人、魏嘉瑩、鹿洐人、琳誼、王彙筑、LEE、黃霆睿、黃奕儒。

特色：今年首度打造全球唯一「摩天輪主題煙火秀」，時間長達8分8秒，本次煙火射程更遠、花樣更多，不僅有花卉、蝴蝶與蜻蜓等造型煙火，還首次加入變色煙火，不只這樣，摩天輪煙火秀還將搭配最新技術打造的「浮空煙火」，綻放時宛如花朵盛開，又如繁星灑落，浪漫破表。

▲劍湖山世界運用最新技術打造全台唯一「浮空煙火」。（圖／劍湖山世界提供）



南部地區：

台南市

11.好YOUNG跨年演唱會

時間：2021/12/31（五）19：00

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光等。

▲台南跨年活動陣容卡司堅強。（圖／市府提供）



高雄市

12.2022高雄跨年雙舞台晚會

時間：2021/12/31（五）19：00

地點：「高流舞台」於高雄流行音樂中心海風廣場、「蓬萊舞台」則於高雄港棧庫群

卡司：首創全國唯一的雙舞台跨年晚會，集結金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容。

「高流舞台」由蔡昌憲、瑪麗擔任主持人，卡司包含棉花糖、Crispy脆樂團、吾橋有水、李英宏、法蘭、蕭秉治…。

「蓬萊舞台」由Sandy（吳姍儒）、浩角翔起擔綱主持，卡司包含陳零九、邱鋒澤、鼓鼓（呂思緯）、曾沛慈、陳芳語、炎亞綸、Push Hand舞蹈團、郭書瑤、安心亞、蘇慧倫、伍佰&China Blue、滅火器樂團…。

直播：民視無線台、民視台灣台、四季線上、華視、HamiVideo、LINE TODAY LIVE

▲雙金樂團滅火器、新科金曲歌王許富凱、金曲最佳客語歌手楊淑喻登蓬萊舞台。（圖／高雄市政府提供）

屏東縣

13.2022屏東跨年K歌之夜

時間：2021/12/31（五）19：30

地點：屏東市千禧公園

卡司：魏如萱、韋禮安、朱海君、范逸臣、高爾宣、彭佳慧、芮德、吳獻、孫淑媚、玖壹壹（壓軸）。

▲屏東跨年K歌之夜，玖壹壹嗨唱壓軸 。（圖／屏東縣政府提供）



東部地區：

宜蘭縣

14.2022宜蘭熊讚跨年晚會

時間：2021/12/31（五）20：00

地點：蘭城新月廣場

卡司：黃明志、小宇、李佳薇、陳忻玥、王艷薇、廖文強、小男孩樂團…。

15.2022羅東跨年晚會

時間：2021/12/31（五）17：00

地點：羅東中山公園

卡司：RASH（開場）、夏子薇、男團C.T.O、張語噥、HowZ、PINK FUN、林芯儀、吳思賢（倒數）、J.SHEON（壓軸）。

▲羅東跨年晚會請來J.Sheon壓軸倒數。（圖／公關照）



花蓮縣

16.2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

時間：2021/12/31（五）20：00

地點：花蓮市東大門廣場

卡司：羅志祥、周湯豪、陳勢安、于子育、莫宰羊、溫以飛、田亞霍、吳汶芳、潘君侖、Kasiraw feat DJ汝妮、李竺芯與激光湯瑪士、鄭心慈…。

台東縣

17.2022太麻里瘋跨年迎曙光

時間：2021/12/31（五）20：30

地點：太麻里曙光園區

卡司：高蕾雅、郭芝吟、吱吱…。

特色：由奇幻魔術秀揭開序幕，氣球秀、扯鈴秀、川劇變臉、大型幻術秀接連登場，還有iPhone13手機乙隻的摸獎活動，並施放長達五分鐘的炫麗煙火秀，與民眾一起跨年倒數迎接2022年。

18.台東歲末歡樂派對

時間：2021/12/31（五）18：00

地點：台東舊站後方草皮

卡司：Suming、潘越雲、卓義峰、阿福、MATZKA（壓軸）。

離島地區：

綠島

19.2022山海新生、潛力之島

時間：2021/12/31（五）20：30

地點：石朗潛水區

卡司：葉璦菱、黃錦雯、郭婷筠、彭正 、李博翔、陳俋塵…。

澎湖縣

20.金輝菊島 閃耀無限

時間：2021/12/31（五）20:00

地點：澎湖縣政府

卡司：符瓊音、王少逵、陳韋霖、旅行箱樂團、艾瑞瑞。

金門縣

21.2022金門跨年晚會-金虎報喜．幸福臨門

時間：2021/12/31（五）19:00

地點：金寧鄉金門大橋（土地重劃區）

卡司：郭靜、家家、葉瑋庭、張文綺、陳隨意、天南方二重唱、火星樂團、檸檬哥哥、泡芙姐姐…。

特色：跨年倒數將施放600秒高空煙火。

連江縣

22.Woo虎生風馬祖跨年晚會

時間：2021/12/31（五）20:00

地點：南竿白馬王公園（介壽澳口公園）

卡司：王中平、斯容、劉明峰、賴聖恩、盧學叡、范怡文、MOMO、米妮姐姐、中庸樂團…。