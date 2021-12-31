北市跨年晚會3階段交管　周邊道路晚上7點起「車輛只出不進」

▲台北市跨年晚會於12月31日登場，而北市也於25日起進行交通管制。圖為2017台北101跨年煙火。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北最High新年城2022跨年晚會於31日登場，因應舞台搭拆及當日活動參觀人潮，自25日進行交通管制，而31日晚上7時起則實施3階段交通管制至2022年1月1日凌晨3時，管制區內禁止停車，並禁止騎乘自行車，共有57個YouBike租借站暫停營運至2022年1月1日凌晨3時。

由於信義計畫區31日舉辦「台北最High新年城2022跨年晚會」活動，因應舞台搭拆和當天人潮，北市交通局表示，自12月25日起進行交通管制，舞台搭拆分為二階段（12月25日0時起至2022年1月2日12時），A階段（12月25日0時至12月26日24時）市府路（松壽-松高）東側5車道、新仁愛路封閉；B階段（12月27日0時至2022年1月2日12時）市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

▲台北2022跨年晚會交通管制及疏運。（圖／台北市交通局提供，以下皆同）

而信義計畫區則自12月31日晚上7時起實施三階段交通管制，第一階段為晚上7時至8時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東、忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；第二階段為晚上8時至10時，除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出。

第三階段管制則是31日晚上10時至2022年1月1日凌晨3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

管制區內停車管制部分，路邊汽機車停車格於31日傍晚5時起禁止停車，黃線於31日晚上5時起至2022年1月1日凌晨3時禁止臨停；停車場31日晚上7時起只出不進、8時起全面管制進出；公車集結區禁止臨時停車路段，包括光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

考量跨年活動人潮眾多的安全問題，管制區域內禁止騎乘自行車；YouBike租借站也配合活動分階段管制，YouBike 1.0於31日晚上5時起，信義計畫區周邊13站暫停營運；31日晚上7時起增加捷運市政府站（3號出口）只還不借等8站，共計21個站暫停營運。

YouBike 2.0則於31日下午5時起，信義計畫區周邊25站暫停營運；同天晚上7時起，增加景新公園等11站，計36站暫停營運。而2022年1月1日3時起，前述暫停營運57站恢復正常營運。

北市交通局呼籲，參與跨年活動的民眾，可提前出門並搭乘大眾運輸，以避免塞車；另為維散場時人潮安全，管制範圍內於管制時段禁止停車及車輛通行，警察局也將加強執法，請民眾務必遵守相關指引及管制措施。