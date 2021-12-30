北市熊好券今晚截止登記　150萬人競爭激烈！500元獎項只佔10％

▲柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前推出振興加碼方案「熊好券」第二波登記，將於31日晚上0時截止，台北市政府表示，由於未使用的票券有限，可預期本次非常激烈，呼籲民眾趕快把握時間登記。

台北市政府30日表示，台北熊好券第二波於12月20日至12月30日開放登記，截至30日下午3時30分為止，已超過150萬人完成線上登記，熊好券將於凌晨0時截止登記。

北市府指出，北市發行熊好券計545萬7000張，截至12月30日已完成357萬7375筆交易，預估第一波至2022年1月2日約可完成400萬筆交易，系統將回收屆期未使用的票券，提供給參加第二波登記的民眾，並於2022年1月3日辦理公開線上抽獎。

台北市政府秘書長陳志銘提及，本次抽獎除了住宿券維持1000元獎項，其餘4種票券將規劃500元獎項（佔10%）、400元獎項（佔20%）、300元獎項（佔30%）及200元獎項（佔40%）。

最後，北市府提醒，熊好券太搶手，而屆期未使用的剩餘票券相當有限，所以本次抽獎可以預期競爭將會非常激烈；台北熊好券本次登記採取5種票券選擇2種進行意願登記，還沒有登記的民眾們，可把握時間上台北通登記。