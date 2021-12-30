黃珊珊「橘皮」參選北市長？　柯文哲：我覺得無黨籍很好

▲柯文哲出席北市府防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市副市長黃珊珊一直被視為台北市長柯文哲的接班人，但卻因為仍保有親民黨籍，引起部分民眾黨支持者不滿。對此，柯文哲30日表示，其實如果市長都只有處理民生問題，他反而覺得無黨籍、沒有黨派之爭還不錯，「所以如果她選市長我覺得無黨籍很好」。

針對民眾黨中央委員募款額度過高的爭議，柯文哲表示，我們今年疫情嚴重，政府都還有延租延稅、減租減稅，所以那個募款，大家不方便再延三個月也合理，政府都延租延稅了，所以有些黨內大家要負責的募款額度寬限三個月也是合理的，「我倒覺得再給大家三個月再去募款」。

至於黃珊珊仍保有親民黨籍一事，柯文哲則表示，黃珊珊她到現在為止還是親民黨籍，我們從來也沒叫要她幹什麼，其實做為市長這個Level，如果都是處理民生問題，有時候無黨籍也還不錯，至少沒有黨派之爭，有時候有黨了、有政黨競爭反而也麻煩，「所以如果她選市長我覺得無黨籍很好，而且我看全世界的趨勢，那個東京、大阪、首爾市長，很多本來有黨籍的還刻意無黨籍」。

記者會後追問黃珊珊有關黨籍問題，以及柯文哲稱選市長無黨籍也不錯一事，黃珊珊並未回應，僅加速腳步離開現場。