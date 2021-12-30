跨年沒電子圍籬抓自主管理「逃兵」　柯文哲嘆：還是要訴諸國民道德

記者杜冠霖／台北報導

台北市2022跨年晚會將於12月31日登場，活動禁止居家檢疫、居家隔離和自主健康管理者參加，但今年沒有電子圍籬可用，無法確認與會民眾是否正在自主健康管理，對此，台北市長柯文哲表示，不能每次都用強迫方式，「自主管理的人跑出來我也沒辦法知道，這是良心問題。」

柯文哲表示，今年五月防疫最成功的地方就是沒有動用警察跟軍隊，這是台灣民主的勝利，今年沒有電子圍籬，「自主管理的人跑出來我也沒辦法知道，但這是良心問題，自主管理還要跑出來跨年是要害人嗎？」

柯文哲指出，國民要有國民的素質，不要每次都用強迫、抓的，「這樣國家沒辦法運作，還是要訴諸國民的道德，所以自主管理就在家裡看電視就好。」

柯文哲表示，法律是道德最後防線，不要每件事情都要政府去抓，當然抓到還是會罰，不管是透過檢舉還是事後對名單，不過北市府無法當場確認民眾是否在自主健康管理，但國民有國民的道德，是非對錯自己要判斷。

柯文哲指出，目前全台沒有說要停止跨年，但記得去年這個時間，當時全台只有台北市要辦跨年晚會，從數據上來看，「反而覺得當時沒問題，反倒是今天，我內心比較有點忐忑不安。」

柯文哲認為，去年比較有把握，因為當時只有台北市辦，所有資源都在台北市跨年晚會，但是今年是全台灣都在辦，導致防疫資源被稀釋。

▼柯文哲出席北市府防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

