▲柯文哲出席北市府防疫記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，但有內部公文曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，令其他縣市相當羨慕。對此，台北市長柯文哲今（30）日下午於記者會中，以歌手翁立友的《堅持》回應「有人出生就好命，阮們是用命在打拚」。

柯文哲下午招開記者會說明2022跨年晚會防疫規範。面對媒體提問國營事業各捐助8千萬經費，協助高雄動物園改建的看法，柯文哲說，這個吼是這樣，翁立友有首歌叫《堅持》「有人出時就好命，阮是是用命在打拚，哈哈哈」，他感嘆「命運不同啊，我們就打拚一點就好，不然怎麼辦？」

陳其邁昨受訪表示，改建案是包括高雄所屬的很多國營事業，包含台電、中油、中鋼等等，對於他們長期對高雄的建設支持表達感謝。他說，國營事業的回饋金用來協助地方，其中也含台電的電協金，這是依據電業法65條的規定，依照所屬的電廠或設施所在地給予補助，已經是行之有年的事情。

高雄市政府則補充，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。以台中市為例，2019年回饋金為2.6億元，2020年2.2億元，台電在地方爭取下再增加1500萬元。