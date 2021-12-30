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BMW公路賽車油門踩到底打滑釀2死3傷　2飆仔下場出爐

▲涉嫌於今年9月間犯下競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，警方移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌於今年9月間犯下競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，警方移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子今年9月間在台66線快速道路與邱姓男子飆車競速，卻失控撞上旁觀路人，釀成2死3傷慘劇，桃園地檢署偵查期間，洪、邱兩人坦承參與飆車犯行，肇事的洪男亦承認當時為趕上邱男車輛，將油門踩到底導致車輛打滑失控往右偏移，導致車尾撞擊路人之事實，檢方偵結依妨害公眾往來安全致人於死罪嫌將2人提起公訴。▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，今年9月17日凌晨在台66線肇禍，釀成2死3傷慘劇，現場留下長長的剎車痕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，今年9月17日凌晨在台66線失控撞上路肩處4輛轎車，造成2死3傷慘劇，現場留下長長的剎車痕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，34歲洪姓男子今年9月17日凌晨零時35分，駕駛BMW轎車在台66線0.3公里起點處與26歲的邱姓男子競速飆車，雙方先於起點處面向車道左側紅綠燈併排同時起步，競速至事故地點面向紅綠燈後，再相約回轉回原起點進行第二次競速，未料洪在第二圈競速開始時，為追上邱男車輛，竟將油門踩到底導致車輛打滑、車頭朝右偏移，洪男為避免車輛失控將方向盤微向左轉並踩剎車，致使車頭朝右前方向滑行，並以車尾撞擊當時在路肩處觀看之人車。

一連串撞擊後，造成4輛汽車與5名行人被洪男駕駛BMW轎車高速撞擊，造成27歲劉姓男子與36歲童姓男子重傷，送醫急救後，因傷重仍宣告不治；另外28歲高姓男子、25歲劉姓男子與22歲賴姓女子等3名路人身體有多處擦挫傷等傷勢。

▲洪、邱2人今年9月間涉嫌在台66線競速失控，釀成2死3傷慘劇，同行女子當時在現場痛哭失聲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲洪、邱2人今年9月間涉嫌在台66線競速失控，釀成2死3傷慘劇，同行女子當時在現場痛哭失聲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官複訊時，洪男坦承參與競速飆車，亦承認曾踩油門到底，導致車輛失控，車尾撞擊觀看路人等事實。邱男也坦承與洪男在快速道路上競速飆車之事實；檢方根據現場目擊者、傷者、大園警分局現場勘查紀錄、事故現場圖與調查報告、劉、童2人死亡相驗證明書等資料佐證，確認洪、邱2人犯行明確，檢方30日偵結依妨害公眾往來安全致人於死罪嫌將2人提起公訴。

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