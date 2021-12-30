西螺大橋跨年晚會＋元旦健行封閉19小時　雲林警出動56人力交管維安

▲雲林西螺鎮公所2022跨年晚會「禧螺SONG」將於31日晚上6點半在西螺大橋西側高灘地登場，加上配合元旦活動西螺大橋將封閉19小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮公所2022跨年晚會「禧螺SONG」將於31日晚上6點半在西螺大橋西側高灘地登場，邀請畢書盡、孫盛希、倪安東及麋先生MIXER等歌手到場陪民眾一起迎接新年，當晚會施放300秒高空煙火，配合活動西螺大橋封閉19小時西螺警分局出動警力交通維安。

西螺鎮長鄭玲惠指出，今年邀請到藝人卡司更堅強，歡迎大家來西螺倒數跨年。鄭玲惠表示，當晚邀請來與民眾一起跨年的歌手有畢書盡、孫盛希、麋先生MIXER、琳誼、倪安東等。鄭玲惠說，父母帶孩子也不用擔心，當天晚上除有YOYO家族帶動跳，還有在國內外演出超過500場的奇幻小丑街舞團「缺席舞團」帶來互動表演。

▲雲林西螺鎮公所2022跨年晚會「禧螺SONG」將於31日晚上6點半在西螺大橋西側高灘地登場，加上配合元旦活動西螺大橋將封閉19小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，跨年及元旦健行活動執行管制勤務措施如下：

一、西螺鎮公所「2022西螺跨年晚會」：管制時間2021年12月31日17時至2022年1月1日2時，管制路段為西螺大橋、大橋路(建興路至中興路段)，使用警力26名。

二、雲林縣政府「2022元旦升旗紅橋迎曙光健走活動」：管制時間2022年1月1日2時至中午12時，管制路段為西螺大橋、大橋路(公正路至中興路段)、建興路(大橋路至東南路段)，使用警力30名。

▲西螺鎮長鄭玲惠說，除了勁歌熱舞當天晚上除有YOYO家族帶動跳，還有在國內外演出超過500場的奇幻小丑街舞團「缺席舞團」帶來互動表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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