　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

死性不改！性騷擾案才出獄　變態噁男暗夜襲胸再被判刑9月

▲桃園市邱姓男自今年5月間騎車經過中壢區某處，見夜歸女子獨自行走巷內，趁機靠近後伸手襲胸後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園市邱姓男自今年5月間騎車經過中壢區某處，見夜歸女子獨自行走巷內，趁機靠近後伸手襲胸後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子今年5月間某日晚間騎車外出，行經中壢區某處巷弄時，發現夜歸女子獨自走向巷內，邱男騎車慢慢靠近女子，趁其不注意之際以右手撫摸其胸部後立即騎車逃逸，女子事後報警提告；桃園地院審理時，邱男坦承犯行，法官查出邱男曾有性騷擾案件被判刑確定入獄執行前科，審結依性騷擾罪、累犯，判處有期徒刑9月，不得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，邱姓男子今年5月19日晚間9時50分許騎機車外出，行經中壢區某道路巷弄，發現前方夜歸女子獨自步行在巷內，因四下無人，邱悄悄騎車靠近逼近女子，突然以右手撫摸女子胸部後騎車快速逃離現場，女子遭襲胸後不甘受辱報警提告。

檢方複訊時，邱男坦承犯行，中壢警方提供監視器畫面佐證，檢方依性騷擾防治法向地院申請簡易判決處刑。

桃園地院法官查出，邱男曾於2015年間因違反性騷擾防治法案件，經地院判處有期徒刑8月確定，並於隔年8月執行完畢，但仍不知悔改，法官參考邱男在警訊時自白、警方提供路口監視器畫面與翻拍邱男犯案時照片、警方受理受害女子報案述證等佐證，確認邱男犯行明確。

法官認為，按性騷擾防治法第25條所規定之罪，係指行為人對於被害人之身體為偷襲式、短暫性之不當觸摸行為，不符刑法第224條強制猥褻罪之構成要件；若加害者對被害人施以輕微性侵害行為，且瞬間結束，此手段實施是一種相對短暫、被害人無從立即反應情形，等到被害人發覺被侵犯時，侵犯行為多半已結束，與強制猥褻罪之構成要件不符，無法以強制猥褻罪相繩，性騷擾防治法既已將乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為，自應認定為性騷擾行為。

法官審酌，邱男與被害女子素不相識，竟乘其不及抗拒之際觸摸其胸部，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成被害人受驚嚇與受辱之感，惟念及邱男犯後坦承犯行，非無悔意，考量邱男迄今未與被害人達成和解或賠償損害，審結依犯性騷擾罪，累犯，判處有期徒刑9月，本案還可上訴。

【更多新聞】

►BMW公路賽車油門踩到底打滑釀2死3傷　2飆仔下場出爐

►偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

►看完夜景投宿摩鐵...趁她洗澡襲胸想硬上！色男下場曝

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
全球疫情炸！　陳時中：境外一天有50人也不稀罕
女碩士教室走廊殺爸！運屍拖行3公里　遺體右腿磨到見骨
彰化人口達標搶當第七都　行政院：還要滿足另1條件
快訊／北市防疫旅館3人確診！　整棟已清空
周杰倫「3.5億豪宅寵妻」交易時間超甜！買家意外曝昆凌本名
快訊／暴增24例境外移入「美國佔一半」　19人突破性感染
快訊／今暴增24例境外！　創今年最高紀錄
LIVE／打疫苗胸痛患者掛爆急診　陳時中最新說明
高雄男搭訕正妹　竟騎樓掀裙「打野砲」硬上
南科焦屍解剖出爐！狠刺工程師8刀還有氣息　醋男活活燒死情敵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

荒唐兒酒駕超速又不繳罰款！害母房遭查封　里長父代繳19萬

男公關偷家鑰匙兩度折返撿屍美少女　天亮說早安還提醒吃藥避孕

啃老女碩士教室走廊殺爸！騎車運屍拖行3公里　遺體右腿磨到見骨

南科焦屍解剖出爐！狠刺工程師8刀還有氣息　醋男活活燒死情敵

女嬰遭保母殘虐「失明切腦」　心碎媽：可以換他們孩子重殘我去關嗎

死性不改！性騷擾案才出獄　變態噁男暗夜襲胸再被判刑9月

洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

人妻偷腥大手筆買房！搞上渣小王向老公認錯求救　竟成SOD女主

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

一人喪命停車場一人客廳遭格斃　「蝦米」兇殘犯案過程曝光

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

荒唐兒酒駕超速又不繳罰款！害母房遭查封　里長父代繳19萬

男公關偷家鑰匙兩度折返撿屍美少女　天亮說早安還提醒吃藥避孕

啃老女碩士教室走廊殺爸！騎車運屍拖行3公里　遺體右腿磨到見骨

南科焦屍解剖出爐！狠刺工程師8刀還有氣息　醋男活活燒死情敵

女嬰遭保母殘虐「失明切腦」　心碎媽：可以換他們孩子重殘我去關嗎

死性不改！性騷擾案才出獄　變態噁男暗夜襲胸再被判刑9月

洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

人妻偷腥大手筆買房！搞上渣小王向老公認錯求救　竟成SOD女主

高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

一人喪命停車場一人客廳遭格斃　「蝦米」兇殘犯案過程曝光

數位疫苗認證「逾9萬人」申請！陳時中：國內會用在特殊區域

多次拒絕前妻「復合請求」　安徽男「遭岳父狂砍25刀」不治身亡

往宜蘭1路段車多「紫爆」　國5估塞到深夜！國道5路段加強取締

荒唐兒酒駕超速又不繳罰款！害母房遭查封　里長父代繳19萬

長榮海運年終令人羨慕！　調查：近94%企業今年會發年終獎

東森國際前三季EPS 1.18元「賺贏去年！」 搶攻消費科技新經濟

每年僅一次！花蓮太魯閣梅花秘境開了　再訪最美峽谷無邊際泳池

全球疫情炸！陳時中：境外一天有50人也不稀罕　籲國人做好2件事

給台灣更深的警惕！蘇貞昌聲援《立場新聞》　譴責中國未守對港承諾

男公關偷家鑰匙兩度折返撿屍美少女　天亮說早安還提醒吃藥避孕

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

警衛爸月入30K供啃老女兒「赴美攻碩士7年」！

碩士情侶逆倫弒父　32歲女留學返國竟成啃老族

台中弒父情侶見警上門　「超冷血反應」曝

快訊／8天連殺2人！「蝦米」遭判無期徒刑

高中生召妓看到蟑螂爬！沒爽到要求退款

遭逆女殺害棄屍！警衛爸最後通話曝　

蘇大媽服刑中　又被判刑6月

台中女找男友「榔頭殺父」　行兇動機曝光

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

即／新埔民宅凌晨大火　46歲男子逃生不及死亡

2富商聯手性侵醉女　重判10年

更多熱門

相關新聞

狼師猥褻女班長　判5年半定讞

狼師猥褻女班長　判5年半定讞

台北市某國中林姓班導師，在2011年間多次猥褻自己班上學生、國三的女班長小曼（化名），多次約小曼打羽毛球、或趁著自習時間，對小曼強吻、捏胸、頂下體，時間長達半年。事發後林男遭停聘並被提起公訴，案經法院審理10年，小曼至今都已是25歲正妹，最高法院才將林男判刑5年半定讞。

浴室裝針孔偷拍女性友人沐浴　色男下場出爐

浴室裝針孔偷拍女性友人沐浴　色男下場出爐

看完夜景投宿摩鐵　色男趁她洗澡襲胸想硬上

看完夜景投宿摩鐵　色男趁她洗澡襲胸想硬上

月薪50K男偷親女友人　「LINE不讀不回」下場慘

月薪50K男偷親女友人　「LINE不讀不回」下場慘

健身女網紅遭變態男性騷　警火速逮到人

健身女網紅遭變態男性騷　警火速逮到人

關鍵字：

色男夜歸女子襲胸性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

浩角翔起成軍17年狂傳不合！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

女友高薪又節儉「0存款超心酸」　他求完婚才知

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面