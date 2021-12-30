死性不改！性騷擾案才出獄　變態噁男暗夜襲胸再被判刑9月

▲桃園市邱姓男自今年5月間騎車經過中壢區某處，見夜歸女子獨自行走巷內，趁機靠近後伸手襲胸後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子今年5月間某日晚間騎車外出，行經中壢區某處巷弄時，發現夜歸女子獨自走向巷內，邱男騎車慢慢靠近女子，趁其不注意之際以右手撫摸其胸部後立即騎車逃逸，女子事後報警提告；桃園地院審理時，邱男坦承犯行，法官查出邱男曾有性騷擾案件被判刑確定入獄執行前科，審結依性騷擾罪、累犯，判處有期徒刑9月，不得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，邱姓男子今年5月19日晚間9時50分許騎機車外出，行經中壢區某道路巷弄，發現前方夜歸女子獨自步行在巷內，因四下無人，邱悄悄騎車靠近逼近女子，突然以右手撫摸女子胸部後騎車快速逃離現場，女子遭襲胸後不甘受辱報警提告。

檢方複訊時，邱男坦承犯行，中壢警方提供監視器畫面佐證，檢方依性騷擾防治法向地院申請簡易判決處刑。

桃園地院法官查出，邱男曾於2015年間因違反性騷擾防治法案件，經地院判處有期徒刑8月確定，並於隔年8月執行完畢，但仍不知悔改，法官參考邱男在警訊時自白、警方提供路口監視器畫面與翻拍邱男犯案時照片、警方受理受害女子報案述證等佐證，確認邱男犯行明確。

法官認為，按性騷擾防治法第25條所規定之罪，係指行為人對於被害人之身體為偷襲式、短暫性之不當觸摸行為，不符刑法第224條強制猥褻罪之構成要件；若加害者對被害人施以輕微性侵害行為，且瞬間結束，此手段實施是一種相對短暫、被害人無從立即反應情形，等到被害人發覺被侵犯時，侵犯行為多半已結束，與強制猥褻罪之構成要件不符，無法以強制猥褻罪相繩，性騷擾防治法既已將乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為，自應認定為性騷擾行為。

法官審酌，邱男與被害女子素不相識，竟乘其不及抗拒之際觸摸其胸部，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成被害人受驚嚇與受辱之感，惟念及邱男犯後坦承犯行，非無悔意，考量邱男迄今未與被害人達成和解或賠償損害，審結依犯性騷擾罪，累犯，判處有期徒刑9月，本案還可上訴。

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