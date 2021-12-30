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元旦連假南迴湧車潮！首尾2日最高峰　多項交通疏導管制必知

▲▼台東警方於元旦連假期間，針對南迴公路採取多項交通管制措施，疏導車潮。（圖／台東縣警察局提供，

▲▼台東警方於元旦連假期間，針對南迴公路採取多項交通管制措施，疏導車潮。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

據台東縣觀光協會表示，元旦連假跨年訂房率破九成，預估12月31日、1月1日台9線南迴公路由屏東往台東返鄉及旅遊車流高峰，1月2日為收假，由台東往屏東車流高峰。

▲▼台東警方於元旦連假期間，針對南迴公路採取多項交通管制措施，疏導車潮。（圖／台東縣警察局提供，

轄區台東大武分局已規劃綿密的交通疏導勤務，針對轄區重要路口及多良火車站等風景區，加強違規勸導、取締，並提供優質服務，大家齊心建立安全的用路環境。

▲▼台東警方於元旦連假期間，針對南迴公路採取多項交通管制措施，疏導車潮。（圖／台東縣警察局提供，

▲▼多良火車站景點旅遊，請走外側車道，車道分流管制。

▲▼台東警方於元旦連假期間，針對南迴公路採取多項交通管制措施，疏導車潮。（圖／台東縣警察局提供，

為確保交通順暢，大武分局配合大武工務段針對轄區易壅塞路段實施以下交通管制措施：
一、 駕駛人至多良火車站景點旅遊，請走外側車道，車道分流管制。
二、 金崙大橋北端連續假期，北上禁止左轉及橋上停車駐足。
三、 金崙村至金崙大橋北端路段，管制時段「12月31日12時起至1月02日20時止」禁止北上、南下通行（客運除外)替代道路：一律由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後再行北上或南下。
四、省道台9線南迴公路禁行砂石車：南迴公路（依現行管制規定， 3日以上連續假期禁行砂石車），將加強宣導及管制：
(一) 管制時間：自110年12月31日（週五）至1月02日(星期日)，每日7至10時、16至19時兩時段。
(二) 管制路段：南迴公路（金崙至壽卡間）。
(三) 管制車輛：禁止砂石車由臺東往高雄方向行駛。

▲▼台東警方於元旦連假期間，針對南迴公路採取多項交通管制措施，疏導車潮。（圖／台東縣警察局提供，

警方將於易肇事地點、路段，加強交通稽查，維護用路人交通安全。
   
大武分局特別呼籲駕駛朋友請勿酒後駕車及超速、任意超車、疲勞駕駛等，警方將於易肇事地點、路段，加強交通稽查，以維護用路人交通安全。

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